الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رياضة

السباحة، 4 لاعبين يمثلون مصر في بطولة أمريكا المفتوحة

فريدة عثمان لاعبة
فريدة عثمان لاعبة منتخب السباحة، فيتو

السباحة، يشارك رباعي المنتخب الوطني للسباحة عبد الرحمن سامح ويوسف رمضان ومروان القماش وفريدة عثمان، في منافسات بطولة أمريكا المفتوحة، والمقرر لها خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل.

وتأتي مشاركة رباعي المنتخب الوطني للسباحة في البطولة، ضمن خطة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وحسم مروان القماش تأهله لأولمبياد باريس، في حين أكد مسئولي الاتحاد أن هناك خطة لتأهيل المزيد من اللاعبين واللاعبات للدورة الأولمبية.

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تصريحات رئيس اتحاد السباحة

أكد ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، أنه يستهدف تأهيل 5 لاعبين للمشاركة في منافسات أولمبياد باريس 2024 خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “إدريس”، أنه حتى الآن لم يتأهل من منتخب السباحة

 إلى لاعب واحد فقط وهو مروان القماش، ومازال هناك فرصة لتأهيل المزيد من اللاعبين المصريين.

وتابع رئيس اتحاد السباحة: “نستهدف تأهيل المزيد من اللاعبين أبرزهم، عبد الرحمن سامح وفريدة عثمان وأحمد أكرم، وذلك من خلال مشاركتهم في منافسات بطولة العالم فبراير المقبل".

70 لاعب ولاعبة في أولمبياد باريس

وبدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس من عام 2024.

وحجزت مصر حتى الآن 70 مقعدا في دورة الألعاب الأولمبية

 باريس 2024 حتى الآن نستعرضهم خلال السطور التالية:

كرة القدم

وتأهل المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 18 لاعبا، وذلك بعد حصد وصافة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما.

الكرة الطائرة

وحسم منتخب الكرة الطائرة تذكرة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد احتلال صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية على المستوى الدولي، وتضم قائمته 12 لاعبا.

السباحة

وحسم منتخب مصر للسباحة التوقيعية سيدات تأهله لأولمبياد باريس بقائمة تضم 8 لاعبات.

وتأهل أيضا مروان القماش لاعب المنتخب الوطني للسباحة للمشاركة في أولمبياد باريس في سباقي 800 متر و1500 متر حرة.

الخماسي الحديث

وضمن حتى الآن 3 لاعبين مصريين مشاركتهم في منافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهم، 

- مهند شعبان - بطل كأس العالم

- أحمد الجندي - بطل إفريقيا

- ملك إسماعيل - بطلة إفريقيا

الرماية

وفي منافسات الرماية حسم عزمي محيلبة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز بلقب بطولة العالم لرماية الإسكيت رجال، بالإضافة لكوتة تقدر بـ11 لاعب ولاعبة حصل عليها منتخب مصر من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة.

تنس الطاولة

كما تأهل منتخب تنس الطاولة أيضا للمشاركة في أولمبياد باريس بـ3 لاعبين و3 لاعبات في منافسات الفرق والزوجي المختلط.

الملاكمة

وحسم 3 لاعبين من منتخب الملاكمة تأهلهم للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وهم:

عمر العوضي - وزن ٧١ كجم رجال
عبد الرحمن عرابي - وزن ٨٠ كجم رجال
يمنى عياد - وزن ٥٤ كجم سيدات

المصارعة

وفي المصارعة جسم عبد اللطيف منيع لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة الرومانية تأهله لأولمبياد باريس بعد حصد برونزية وزن فوق 130 كجم في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بصربيا.

القوس والسهم

مقعدان مخصصان لفردي الرجال+ السيدات والزوجي المختلط.

التجديف

كما تأهل 3 لاعبين من منتخب التجديف لأولمبياد باريس 2024، وهم عبد الخالق البنا في منافسات فردي الرجال، ومحمد علاء وأحمد خالد في زوجي الرجال.

الكانوي والكاياك

وحسمت سما فاروق لاعبة منتخب مصر للكانوي والكاياك تأهلها لأولمبياد باريس، بعد الفوز بذهبية البطولة الأفريقية بنيجيريا.

التايكوندو

وفي التايكوندو ضمن سيف عيسى لاعب منتخب مصر وصاحب برونزية طوكيو 2020، تأهله لأولمبياد باريس من خلال التصنيف العالمي للعبة.

حالة منشطات جديدة في منتخب رفع الأثقال

يترقب مسئولو اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، صدور قرار من الاتحاد الدولي للعبة بتخفيض الكوتة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 لتصبح لاعبين ولاعبتين بدلا من 3 لاعبين و3 لاعبات.

وعلمت "فيتو"، أن الاتحاد الدولي يستعد حاليا لإصدار القرار، بسبب اكتشاف عينة منشطات إيجابية في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت بالقاهرة العام الماضي.

وجاءت عينة المنشطات الخاصة باللاعب أحمد عماد جودة إيجابية، وضمن فترة التأهيل لأولمبياد باريس، لتقلص الكوتة المخصصة لمصر في الأولمبياد، وهو ما يضر بصالح اللعبة واللاعبين.

وشارك أحمد عماد جودة في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي بالقاهرة، وحصل على كأس أحسن لاعب، قبل أن تأتي عينة التحليل الخاصة به إيجابية.

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قرر بشكل مؤقت إيقاف اللاعب وأنه سيصدر خلال أيام قرار العقوبة بشكل نهائي.

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السباحة اولمبياد باريس عبد الرحمن سامح مروان القماش فريدة عثمان

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