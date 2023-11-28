المنوفية تبدأ تسكين الناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم

أكد مصدر بمديرية التربة والتعليم بمحافظة المنوفية، على بدء تسكين المعلمين والمعلمات الجدد الذين اجتازوا اختبارات القبول بمسابقة الـ 30 ألف معلم، مشيرا إلى ان ذلك سيكون على عدة أيام.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ "فيتو" ان إستلام الأوراق يتم بدءا من اليوم بمقر الرخصة الدولية بجوار مدرسة الأحمدية وأمام نقابة التجاريين بالمنوفية، على أن يتم قبول أوراق 75 معلم ومعلمة يوميًا لحين استلام كافة أوراق الناجحين والبالغ عددهم 632 معلم ومعلمة.

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وتابع المصدر أن المديرية أعدت خطة وتوقيتات استلام أوراق من ثم اختيارهم لشغل وظيفة معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد معلم فصل.

الأوراق المطلوبة

وأشار المصدر على أن الأوراق المطلوبة هى

1 - عدد 2 ملف كبسولة بلاستيك ويكتب عليه بخط واضح رقم الكشف الوارد من الوزارة والاسم والوظيفة والإدارة تترك فارغة ) بقلم خط عريض عليهم

2 - شهادة التخرج أختام واضحه + صورتين منها

3- شهادة الخدمة العامة أو الإعفاء منها صورتين منها ويقبل شهادة من يهمه الأمر مع كتابه إقرار بضرورة تقديم الشهادة أو الإعفاء خلال عام ).

4- شهادة الميلاد بالعلامة المائية وصورتين منها.

5 - فيش باسم مديرية التربية والتعليم حديث (ساری ) + صورتين منها 1 - عدد 3 صورة بطاقة الوجه والظهر بوجه واحد مكتوب أسفلها رقم المحمول - نموذج كشف طبي (۱۱۱) تامين صحى مكتوب به البيانات كاملة بما فية رقمة بكشف الوزارة وموقع من صاحب الشان ملصق به صورة شخصية حديثة.

6- صورة بطاقة الخدمات المتكاملة للسادة المعاقين فقط ويتم استلام أوراقهم في أي يوم استثناء من الدور لظروفهم.

فضلًا عن إقرار بأن جميع المستندات المقدمة سليمة وصحيحة وخالية من التزوير وعلى مسئوليته يوقع عليه مع التعاقد )، وجميع الأوراق بأختام واضحة وغير مطموسة وذلك حرصا على سلامة الإجراءات باقي الأوراق من كعب عمل وطابعة تأمينية وإقرار ذمة مالية ) وباقى ملف التعيين، ويتم الاحتفاظ بها ويتم تقديمها بالإدارة التعليمية التي يتم التوزيع عليها وضرورة الالتزام بالتوقيتات الوارة بالجدول الموضح لعدم الازدحام وضمان جودة الخدمة وسرعة الانجاز.