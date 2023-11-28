تنفيذ خطة تطهير شبكات الصرف الصحى بكافة مناطق المنوفية
وجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بضرورة الاهتمام بتطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحى، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها وللتعامل مع الطوارئ والأزمات.
وأشار، إلي قيام جميع الأفرع التابعة للشركة بتنفيذ خطة التطهير الدورية والمعدة مسبقا من قبل الشركة لتطهير خطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحى بالإضافة إلى تفعيل الخطة الطارئة فى أوقات الازمات للإستجابة لشكوى المواطنين من وجود طفوحات أو شكاوى تخص جودة المياه.
البالوعات المكشوفة
وأضاف، تسعي الشركة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين تزامنًا مع دخول فصل الشتاء ومايصاحبه من سقوط أمطار لضمان عدم الإنسداد المفاجئ بالخطوط والشبكات مطالبًا السادة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم القاء المخلفات بها والإبلاغ عن أغطية البالوعات المكشوفة التي تتعرض للسرقة لإستبدالها بأغطية جديدة حرصًا على سلامة المواطنين وحفاظًا علي الشبكات من سقوط مخلفات داخلها قد تعرضها للانسداد.
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