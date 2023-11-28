الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

تربح واستيلاء على المال العام، محافظ المنوفية يحيل مسئولا للنيابة العامة

محافظ المنوفية، فيتو
محافظ المنوفية، فيتو

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المختصين بقسم الإيرادات بإحدى الوحدات القروية بمركز ومدينة قويسنا إلى النيابة العامة لإعمال شئونها بشأن وجود مخالفات مالية جسيمة أضرت بالمال العام، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام بذات الشأن.


حيث اتضح من خلال التحقيقات، قيام المختصين بأعمال مخالفة بالغة الجسامة وما اتضح من وجود شبهة أعمال تربح واستيلاء على المال العام، وفور الإبلاغ عن الواقعة تم تشكيل لجنة برئاسة مفتش مالى بالمديرية المالية للوقوف على حجم تلك المخالفات الموجودة.

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مخالفات مالية

كما تبين للجنة المشكلة وجود مخالفات مالية كبيرة بالسجلات الخاصة بالوحدة القروية، هذا وتواصل اللجنة المشكلة عملها فى حصر وتقدير حجم المخالفات المالية الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشددًا على محاسبة المقصرين.

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