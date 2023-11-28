الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

أبو ليمون: دعم مالى ورحلة سياحية لطلاب جامعة المنوفية

طلاب جامعة المنوفية،
طلاب جامعة المنوفية، فيتو

التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عددا من الطلاب المتفوقين والمتميزين من أبناء جامعة المنوفية، وذلك على هامش إنطلاق رحلة سياحية اليوم الثلاثاء لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بمدينة القاهرة، والتى تنظمها محافظة المنوفية  بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة وجامعة المنوفية.

 

 يأتى هذا إنطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بزيادة الوعى لدى الشباب للتعرف على أثار مصر وعظمة تاريخها وتراثها الحضارى بما ينمى روح الولاء والإنتماء لوطننا الحبيب، جاء ذ لك بحضور  اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، ومدير إدارة السياحة بالديوان العام.

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دعم مالى للطلاب 


وخلال لقائه أكد محافظ المنوفية على التعاون الدائم والوثيق مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة لتنمية الوعي لدى الطلاب  وتقديم كافة السبل الممكنة لتنفيذ تلك الرحلات والفعاليات التى من شأنها التعرف على جميع المعالم السياحية والتراثية، موجهًا بصرف دعم مالى للطلاب تحفيزًا ودعمًا لهم، ومثمنًا الدور  الرائد للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والترويج للمناطق والمقاصد السياحية لتنمية الوعى الأثرى والسياحى لدى الطلاب وتعزيز سلوكهم الإيجابى.


هذا وقد انطلقلت الرحلة صباح اليوم من أمام ديوان عام محافظة المنوفية لتبدأ فعالياتها بزيارة قصر البارون  والمتحف المصرى وشارع المعز لدين الله الفاطمى وغيرها من المعالم الأثرية، فيما أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بلقاء محافظ المنوفية ودعمه الكامل لهم ورعايته الشاملة لتنظيم تلك الزيارة الهامة لتعريفهم ومشاهدتهم عظمة التاريخ المصرى عبر مختلف العصور، كما أشادوا بجهود المحافظ الملموسة على أرض المحافظة  في تنفيذ العديد من المشروعات بشتى القطاعات  الخدمية والتنموية والإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى.

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الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المعالم الأثرية والسياحية جامعة المنوفية

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