الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط 7 أجولة دقيق مدعم و123 مخالفة تموينية متنوعة بالمنيا

تموين المنيا، فيتو
تموين المنيا، فيتو

 أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا تحرير 123 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق وضبط 7 أجولة دقيق بلدي مدعم مهربة للسوق السوداء بمركز ديرمواس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وغيرها من الجهات الرقابية لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والاطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق والالتزام بالاشتراطات الصحية.

Advertisements


من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي أن الحملات أسفرت عن تحرير 100 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن - عدم وجود سجلات)، و23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- منتهية الصلاحية - بيع منتجات مجهولة المصدر -عدم وجود شهادات صحية- غش تجارى)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا أحمد علم الدين محافظ المنيا المنيا الآن اخر أخبار محافظة المنيا

مواد متعلقة

رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لـ حادث صحراوي المنيا.. 14 نعشا.. مسن وطفلة في حالة حرجة.. وتشييع موظف وزوجته في جنازة مهيبة (صور)

تحرير 170 محضرا مخالفا خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالمنيا

الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة في المنيا

إصابة 5 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة في حادث تصادم بالمنيا

62 عاما بس لسه شباب، مدرس بالمعاش يحصد المركز السادس بالبطولة العربية لكمال الأجسام

إصابة 16 شخصا في حوادث تصادم متفرقة بالمنيا

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

الأكثر قراءة

من هو خوسيه لويس سييراالمرشح لتدريب الزمالك

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

6 فئات محرومة من أداء مناسك الحج، تعرف عليهم

بيان عاجل من الحكومة بشأن وجود تشكيل عصابي يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم

ساويرس يرد على رسالة نتنياهو للعرب: هما يدمروا وإحنا ندفع

تنبيه عاجل من التعليم للمعلمين بمدارس لجان الانتخابات الرئاسية 2024

تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي بتهمة تزوير التوكيلات الرئاسية لـ 9 يناير

سموحة تضع النهاية في مسلسل إيقاف كهربا مع الأهلي في الدوري

Advertisements

منوعات

المزيد

آثار مسروقة من أيام الدولة العثمانية، سوناك يرفض إعادة كنوز اليونان

الخطر قادم من خفاش وفأر وخنزير، 4 فيروسات تسبب الوباء الجديد

سجل سلامة أمازون في خطر، و7 آلاف دولار فقط تعويض الوفاة

ماسك شارحا تغريدة عن الأهرامات: "تذهلني"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

منح مقدمة للعمالة غير المنتظمة لعام 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاتها، 10 أحاديث في مناقب السيدة فاطمة ابنة رسول الله

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية