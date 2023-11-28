الريش المدارى يزين سماء القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تزيين سماء القاهرة بالريش المدارى وهو عبارة عن سحب عالية غير مؤثرة ولكن تضفى منظرا جميلا.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 22 درجة مئوية.

وكشف هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد .



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على سيناء، بارد ليلا.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء



ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على و

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء

