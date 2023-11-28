رصف طريق إدكو رشيد وطريق رافد الدولى الساحلى بتكلفة 10 ملايين جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبها قامت مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس كريمة عاشور، بمتابعة أعمال رصف الطريق الدائري الرابط بين طريق إدكو رشيد وطريق رافد الدولى الساحلى بمدينة ادكو بطول 4 كم،بتكلفة إجمالية تقدر بـ 10 ملايين جنيه.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد والاشتراطات والمواصفات القياسية للتنفيذ لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.

شهدت المحافظة منذ 2014 حتى الآن

تنفيذ 9306 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 141 مليار و300 مليون جنيه ومنها الخطة الاستثمارية التى شهدت تنفيذ 2765 مشروع بتكلفة 7 مليار و 236 مليون جنيه فى قطاعات مختلفة منها.

1430 مشروع رصف بتكلفة 3208 مليون جنيه و130 مشروع كبارى بتكلفة 195.5 مليون جنيه و437 مشروع إنارة بتكلفة 538.4 مليون جنيه و252 مشروع آمن وإطفاء مرور بتكلفة 366.5 مليون جنيه و400 مشروع تحسين بيئة بتكلفه 858 مليون جنيه، بالإضافة إلى 159 مشروع احتياجات بتكلفة 709 ملايين جنيه.



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