الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

بسبب مقطع فيديو على فيس بوك، حبس شخص بحوزته سلاح أبيض على الدائري

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس شخص فيما تم تداوله من مقطع فيديو وصور على موقع "فيس بوك" له حال قيادته دراجة نارية برعونة ممسكًا بيده سلاح أبيض، معرضًا حياة المواطنين للخطر علي الطريق الدائري وذلك ٤ ايام علي ذمة إستكمال التحقيقات.

ووجهت له جهات التحقيق تهمه تعريض حياة الآخرين للخطر وتهديدهم وبث الرعب في نفوسهم باستعراضه سلاحا ابيض.

وتداول مقطع فيديو وصور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والمتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة دراجة نارية برعونة حاملًا سلاح أبيض معرضًا حياة المواطنين للخطر حال سيره بالطريق الدائري.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال سيره بالدراجة النارية بدائرة القسم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليها.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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