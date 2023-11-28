تحرير 45  محضر إشغال خلال حملات مكبرة 3 مراكز بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، بتنفيذ حملات إشغالات مكبرة، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام وذلك تأكيدا على هيبة الدولة ومنع المخالفين من استغلال الأماكن المخصصة للمشاة بوضع أغراضهم.

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أسفرت الحملات عن رفع 594 حالة إشغال طريق تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 278 حالة بدمنهور و145 بالدلنجات و171 حالة بأبوحمص وتحرير 45 محضر إشغال.

أكدت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

