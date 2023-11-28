الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تجنيد جيمين وتيهيونق ونامجون من فرقة BTS ديسمبر المقبل

جونقكوك جيمين وتيهيونق
جونقكوك جيمين وتيهيونق ونامجون، فيتو

BTS، ذكرت عدد من المواقع الإخبارية، أنه من المقرر أن يلتحق كلا من جونقكوك، وجيمين، وتيهيونق ونامجون، بالتجنيد العسكري  في ديسمبر المقبل.

ترقية جيهوب من فرقة BTS لرتبة محارب في الجيش

أن المغني الشاب جيهوب، عضو فرقة BTS الشهيرة، حصل علي ترقية عسكرية، لرتبة محارب في الجيش الكوري الجنوبي، وذلك بسبب أداءه الجيد في الجيش.

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أول صورة لـ جيهوب في الجيش

نشرت عدد من المواقع الكورية الجنوبية، صورا للمغني جيهوب، عضو فرقة BTS الكورية الشهيرة، بعد انضمامه رسميا إلى الخدمة العسكرية.

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وظهر المغني جيهوب، في الصور الجديدة، وهو حليق الرأس، ويرتدي ملابس سوداء، فيما أدي المغني الكوري التحية العسكرية في أحد الصور، تعبيرا عن فخره لخدمة بلاده.

وكان المغني الشاب من فرقة BTS الكورية الشهيرة، أعلن عن بدء، فترة التجنيد الإجباري له، في جيش كوريا الجنوبية، وهو ما يعني غيابه عن الساحة الفنية لفترة من الزمن.

التحاق جيهوب بالخدمة العسكرية

وسبق جيهوب، زميله جين، الذي التحق بالجيش الكوري في ديسمبر ٢٠٢٢، ليتداول عدد من محبي فرقة BTS الكورية، أول صورة لعضو الفرقة المغني جين، بعد التحاقه رسميا بالجيش الكوري الجنوبي، حيث ظهر جين في الصورة وهو حليق الرأس، وبملابس الجيش المموهة.

وودع أعضاء فرقة الكي - بوب الكورية الجنوبية الشهيرة "بي تي إس BTS"، زميلهم جين قبل التحاقه بالجيش الكوري، لأداء الخدمة العسكرية. 

وظهر أعضاء فريق "بي تي إس BTS" الكوري، في صور حديثه لهم، وهم ملتفين حول زميلهم جين يمزحون معه ويلتقطون صور جماعيه قبل مغادرته.

وكان جميع أعضاء فرقة الكي- بوب الكورية الجنوبية "BTS"، قررت أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بدءا بعضوها الأكبر سنا "جين". 

أول ألبوم غنائي لـ جيهوب

وأصدر المغني الكوري الشاب جيهوب من الفرقة الأشهر في العالم بالوقت الحالي BTS، ألبومه الفردي الأول 'Jack In The Box'، في شهر يوليو الماضي.

واحتفلت مجلة W الكورية بإصدار المغني جيهوب لأول آلبوم له عبر ظهوره على غلافها، حيث أجرت المجلة الكورية الشهيرة مع المغني حوار وجلسة تصوير خاصة.

الخدمة العسكرية لأعضاء فرقة BTS

 وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق، أن الأعضاء الآخرين للفرقة، سيؤدون واجبهم العسكري بدورهم، وفقا لخطط كل منهم، وذلك بموجب قانون الخدمة العسكرية المعدل لعام 2020. 

يشار إلى أن دولة كوريا الجنوبية، يُطلب فيها من جميع الرجال الاصحاء أداء الخدمة العسكرية في الجيش لمدة عامين تقريبا،  في حين أن القانون الحالي يسمح للرياضيين الحائزين على جوائز عالمية، والموسيقيين الكلاسيكيين الذين يوصي بهم وزير الثقافة والرياضة والسياحة، بالقيام بخدمة بديلة في مجالات تخصصهم، بدلا من أداء الخدمة العسكرية، فيما لا تزال مشاريع القوانين التي ستشمل فناني "الكي-بوب" المشهورين عالقة في الجمعية الوطنية الكورية (البرلمان)، وسط النقاش المستمر حول ما إذا كان يجب إعفاء مشاهير "الكي-بوب" من الخدمة العسكرية تقديرا لمساهمتهم في تحسين صورة البلاد في العالم أم لا.

فرقة BTS وDisney

في سياق متصل أعلنت BTS وDisney عن شراكة ستجلب 5 عنوانين عن الفرقة إلى منصة ديزني بلس، من بينها عرض تم تسجيله في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وفيلم وثائقي من وراء الكواليس للفرقة، من المتوقع أن تظهر العناوين لأول مرة في عام 2023.

انفصال الفرقة الكورية 

ونفت فرقة BTS جميع الأخبار التي تفيد بانفصال أعضائها، موضحين رغبتهم في أخذ استراحة فقط من أعمال الفرقة الكورية الأشهر حول العالم، وأن أعضاء الفرقة سيعملون على مشاريع مشتركة، لكنهم سيركزون على المشاريع الفردية أكثر، ومن المقرر أن يصدر كل فرد في الفرقة ألبوم غنائي منفرد، حيث أعلن المغني جيهوب من BTS أنه سيصدر ألبومه الفردي الأول الشهر القادم، ليكون أول عضو في الفرقة يصدر عمل فردي.

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