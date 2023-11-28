الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

صرف صحي الإسكندرية: المرأة شريك أساسي في نجاحات الشركة

رئيس مجلس إدارة شركة
رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فيتو

 عقد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اجتماعا مع دكتورة ماجدة الشاذلى مقرر المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية وهدي أبو كليلة رئيس حي العجمي ومجموعة من القيادات التنفيذية بحي العجمي ونخبة من القيادات النسائية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية لتوطيد التعاون بين الشركة والمجلس في مجالات التوعية والتمكين، ولعرض دور المرأة في الشركة من خلال شغلها مناصب قيادية مختلفة لخدمة المواطنين.

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في إطار إهتمام الشركة بدور المرأة وجهودها المبذولة في المجتمع وبناء على الدور الرائد لشركة صرف صحى الإسكندرية بالمجتمع السكندرى

وقال اللواء محمود نافع أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا وعناية كبيرة بالمرأة المصرية، من خلال تقلدها أعلى المناصب بالجهاز الإداري للدولة، والعديد من المناصب القيادية الأخرى، هذا بالإضافة إلى العديد من التشريعات المختلفة التي أصدرت حفاظًا على حقوق المرأة، كما أن المرأة تتميز بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بكافة أنواع الدعم وعدم التمييز وتمتلك كل الحق في شغل أي منصب قيادي بالشركة طالما تتمتع بالمتطلبات اللازمة لشغله.
وأشار إلي أن المرأة تشغل أعلى المناصب بقطاعات التخطيط والموارد البشرية والتشغيل والصيانة والمالية والتجارية، وشريك نجاح في كافة المجالات الفنية والإدارية.

وتقدمت الدكتورة ماجدة الشاذلي بالشكر للواء محمود نافع  لتقديمه كل الدعم للمرأة بداخل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وأكدت علي تطلعها لمزيد من التعاون لتحقيق رؤية استراتيجية الدولة لتمكين المرأة 2030.
وأشارت إلي دور المجلس القومي للمرأة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، والإستثمار في بيئة خالية من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وإلي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والمطالبة بالمساواة وعدم التمييز وحق المرأة في الحصول على المناصب القيادية.
وأكدت علي دور التوعية في النهوض بأوضاع المرأة المصرية والتعريف بحقوقها.

وأردف ذلك تكريم اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي بالإسكندرية والاستاذة هدي ابو كليلة رئيس حي العجمي ومسئولي حي العجمي لتعاونهم في نجاح القافلة التوعوية ودورهم الفعال في 

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