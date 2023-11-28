الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير العمل يزور مركز تدريب مهني شرق النيل ببني سويف، ويوجه بسرعة تطويره (صور)

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

وجه حسن شحاتة وزير العمل،الإدارة المركزية للتدريب المهني بسرعة تطوير مركز تدريب شرق النيل،والواقع على مساحة 7 أفدنة بمحافظ بني سويف،وتأسس في تسعينيات القرن الماضي، بهدف تدريب وتأهيل شباب المحافظة على المِهن التي يحتاجها سوق العمل،بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع "للوزارة 

على أن يبدأ "المركز" العمل بشكل مُكثف ومتطور في غضون 8 أشهر على الأكثر جاء ذلك خلال زيارة "الوزير" للمركز،على هامش جولته في مواقع عمل وإنتاج محافظة بني سويف،وشهادة تَخّرُخ الدفعة الأولى من سيدات المحافظة من برنامج تدريب مهني بالتعاون مع "شركاء دوليين"،بحضور المحافظ د. محمد هاني غنيم،وقيادات من "المحافظة" و"الوزارة"..

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مديرية عمل بني سويف 

وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء،إستمع الوزير من قيادات مديرية عمل المحافظة عن نشاط هذا المركز،والتحديات التي تواجه عمله بكامل طاقاته،حيث يضم العديد من الأقسام وماكينات التدريب المهني ومنها:"تفصيل وخياطة..تبريد وتكييف..حاسب ألي..صيانة محمول..أشغال يدوية..لِحام..تشغيل ماكينات..ميكانيكا سيارات" وغيرها.

وزارة العمل،فيتو

مبادرة حياة كريمة 

 أكد الوزير أهمية عودة هذا المركز للعمل بكامل طاقاته،بعد تطوير البنية التحتية،والمُعدات والأدوات، بما يتماشي مع التطورات التي يشهدها ملف التدريب المهني بالوزارة التي تمتلك أكثر من 75 مركز تدريب ثابت ومُتنقل بكافة المحافظات في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،تقوم بتنمية مهارات وتدريب الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

وزارة العمل،فيتو

مديريات العمل

جدير بالذكر أن مديريات العمل بكافة المحافظات مُستمرة في تنفيذ خطة التدريب المهني لعام 2023-2024،التي إعتمدها وزير العمل حسن شحاتة،وتستهدف تنفيذ 510 دورة تدريبية للشباب،لتأهيلهم لسوق العمل....

وزارة العمل،فيتو

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