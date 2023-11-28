الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

عودة حركة الملاحة بسواحل البحر المتوسط وإستئناف رحلات الصيد من ميناء البرلس

ميناء البرلس، فيتو
ميناء البرلس، فيتو

صرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، وإستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها على مدار يومين لسوء الأحوال الجوية.

وأكد محافظ كفرالشيخ على إنتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وإنطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

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 وتشهد محافظة كفر الشيخ، منذ الصباح الباكر حالة من إستقرار  الطقس وسطوع الشمس في مختلف أنحاء المحافظة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية بإستمرار حالة الإستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.

 

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ سوء الأحوال الجوية ساحل البحر المتوسط

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