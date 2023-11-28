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اقتصاد

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم،
أسعار الأسمنت اليوم، فيتو

أسعار الأسمنت اليوم، تواصل “فيتو” متابعة ورصد حركة أسعار مواد البناء بالأسواق، وارتفعت أسعار الأسمنت اليوم وسط ترقب لحركة الأسعار الأيام القادمة.

 

أسعار الأسمنت اليوم

وتراوح سعر طن الأسمنت مابين 2100 و2600 جنيه، كما تراوح سعر الأسمنت الأبيض بين 3100 و3400 جنيه.

 

ويواجه الأسمنت عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار.

أسعار الأسمنت اليوم، فيتو

صناعة الأسمنت في مصر

وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الإستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها وهناك العديد من التحديات الكبرى التي تهدد هذه الصناعة، ويأتي على رأسها الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، والتي تصل إلى حوالي 40%، فضلًا عن ارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية من وقود وكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة، وغيرها من التحديات التي تقف حائلا دون القدرة على فتح أسواق تصديرية، في ظل منافسة شرسة من دول أخرى تصدر الأسمنت بأسعار أقل بكثير منَّا نظرًا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.

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وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلى العشرينات من القرن الماضي.

وتمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الاقتصاد المصري تقدر بنحو 6-8.8% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الأسمنت هي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية).

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27-11-2023 في الأسواق بقنا

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27-11-2023 في الأسواق

توزيع الطاقة الإنتاجية في مصر

– القدرة الإنتاجية المملوكة للدولة: 18.5 مليون طن مع 10 خطوط إنتاج

– القدرة الإنتاجية المملوكة للقطاع الخاص: 64 مليون طن مع 37 خط إنتاج

– نسبة الاستثمارات الأجنبية: 57% من مجموع الطاقة الإنتاجية.

–  الطاقة الإنتاجية الزائدة تتعدى 30 مليون طن نتيجة انخفاض الطلب.

تكلفة إنشاء خط إنتاج الأسمنت: يتراوح بين 120-180 مليون دولار.
يوجد في مصر 47 خط إنتاج.

العمالة: العمالة المباشرة: 50.000 – العمالة غير المباشرة: 200.000
حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر: أكثر من 255 مليار جنيه.

 

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