ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل هالاند تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور الجولة ال13 بعدما رفع رصيده للهدف ال14.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب الجولة الثالثة عشر



1- إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي: 14 هدف

2- محمد صلاح لاعب ليفربول: 10 أهداف.

3- جارود بوين لاعب وست هام: 8 أهداف.

4- سون هيونج مين لاعب توتنهام: 8 أهداف.

5- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا: 7 أهداف.

5- ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد: 7 أهداف.



5- كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد: 7 أهداف.

5- هوانج هي تشان لاعب وولفرهامبتون: 7 أهداف.

6- بريان مبيومو لاعب برينتفورد: 6 أهداف.

6- دومينيك سولانكي لاعب بورنموث: 6 أهداف.

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6- إيفان فيرجسون لاعب برايتون: 6 أهداف.

6- نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي: 6 أهداف.

6- أنتوني جوردن لاعب نيوكاسل يونايتد: 5 أهداف.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة الـ 13 من البريميرليج.

وتصدر أرسنال الذي يضم بين صفوفه المحترف محمد النني، ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 30 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي ونقطتين عن ليفربول بعد نهاية الجولة الـ 13 من الدوري الانجليزي.

ترتيب الدوري الانجليزي

1- آرسنال 30 نقطة

2- مانشستر سيتي 29 نقطة

3- ليفربول 28 نقطة

4- أستون فيلا 28 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

6- مانشستر يونايتد 24 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة

8- برايتون 22 نقطة

9- وست هام يونايتد 20 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- فولهام 15 نقطة

15- نوتينغهام فورست 13 نقطة

16- بورنموث 12 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط



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جدول ترتيب الدوري الانجليزي

نتائج الجولة الـ 13 من الدوري الانجليزي

مانشستر سيتي 1-1 ليفربول

شيفليد يونايتد 1-3 بورنموث

نوتنجهام فورست 2-3 برايتون

بيرنلي 1-2 وست هام

لوتون تاون 2-1 كريستال بالاس

نيوكاسل 4-1 تشيلسي

برينتفورد 0-1 أرسنال

تونتنهام 1-2 أستون فيلا

إيفرتون 0-3 مانشستر يونايتد

فولهام 3-2 وولفرهامبتون

وفاز فولهام مع ضيفه وولفرهامبتون، بنتيجة 3-2، في ختام الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح فولهام التسجيل في الشوط الأول بواسطة أليكس إيوبي في الدقيقة الـ7، وأدرك وولفرهامبتون التعادل بواسطة ماثيوس كونها في الدقيقة الـ22، لتنتهي الحصة الأولى بالتعادل الإيجابي (1-1).

في الشوط الثاني، أحرز ويليان الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة الـ59، وبنفس الطريقة تمكن هوانغ هي تشان من إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة الـ75.

وعاد ويليان ليسجل الهدف الثالث لفريقه في اللحظات الأخيرة من اللقاء (الدقيقة 90+4)، من ركلة جزاء نفذها بنجاح.