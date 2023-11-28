دراسة صادمة: رصد مادة سامة في 40% من أطعمة الأطفال

اكتشف باحثون أن ما يقرب من 40% من منتجات أغذية الأطفال التقليدية التي تم تحليلها في دراسة أمريكية جديدة تحتوي على مبيدات حشرية سامة، في حين لم تحتوي أي من المنتجات العضوية التي تم أخذ عينات منها في الدراسة على مواد كيميائية.



أجرت البحث مجموعة العمل البيئي (EWG) غير الربحية، في 73 منتجًا ووجدت مبيدًا حشريًا واحدًا على الأقل في 22 منها.



وقال الباحثون إن العديد من المنتجات أظهرت أكثر من مبيد حشري واحد، وتشكل هذه المواد خطرا صحيا خطيرا على الأطفال.



وقالت سيدني إيفانز، كبيرة المحللين العلميين في "EWG" والمؤلفة المشاركة في الدراسة: "الرضع والأطفال الصغار معرضون بشكل خاص للمخاطر الصحية التي تشكلها المبيدات الحشرية في الغذاء - والغذاء هو الطريقة التي يتعرض بها معظم الأطفال للمبيدات الحشرية".

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ومن بين المبيدات الحشرية التي اكتشفتها، الأسيتامبريد، وهو مبيد حشري من نوع نيونيكوتينويد يضر النحل والبشر، والكابتان، المرتبط بالسرطان. تم العثور على فلوديوكسونيل، وهو منتج شائع الاستخدام في الفواكه والخضروات والحبوب، في خمسة منتجات ويعتقد أنه يضر بنمو الجنين ويسبب تغيرات في خلايا الجهاز المناعي ويعطل الهرمونات، وفقا لموقع "ذي جارديان".



وترتبط المبيدات الحشرية الأخرى بأضرار الجهاز العصبي والإنجابي، ولا يوجد سوى القليل جدًا من بيانات السمية العامة لأربعة مبيدات حشرية تم تحديدها في الدراسة.



وكانت المنتجات المعتمدة على التفاح هي الأكثر احتمالا لاحتواء مستويات عالية من بقايا المبيدات الحشرية، كما أن التوت والكمثرى والفراولة هي أيضا من بين المنتجات التي تحتوي عادة على مستويات عالية من المواد الكيميائية.



وقالت أولجا نايدينكو، المؤلفة المشاركة في الدراسة والتي تقود أبحاث الأطفال في "EWG"، إن أفضل طريقة لتجنب المبيدات الحشرية هي شراء منتجات أغذية الأطفال العضوية، والتي تخضع لأنظمة أكثر صرامة.

وقارنت "EWG" نتائجها بدراسة مماثلة أجرتها في عام 1995 ووجدت أن مستويات المبيدات الحشرية في أغذية الأطفال تتناقص على نطاق واسع. اكتشف ذلك البحث وجود مبيدات حشرية في 55% من المنتجات التي تم اختبارها، ووجدت مبيدات حشرية أكثر خطورة.



وقالت إيفانز: "إن وجود بقايا مبيدات حشرية في أغذية الأطفال أمر مثير للقلق، ولكن يجب على الآباء أن يشعروا بالاطمئنان لأن بعض المواد الكيميائية الأكثر سمية التي وجدناها في دراستنا التي أجريت عام 1995 لم يعثر عليها".



وأشارت نايدينكو إلى أن الرقابة ما زالت ضعيفة وأن أي مستوى من التعرض للمبيدات الحشرية يشكل مصدر قلق للأطفال الرضع. وغالبًا ما تنطوي عملية حظر المواد الكيميائية على معارك إدارية وقضائية مطولة، في حين يحصل المستهلكون على معلومات متناقضة من الشركات المصنعة للمواد الكيميائية والجهات التنظيمية والمدافعين عن الصحة العامة.