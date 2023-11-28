الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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سجل سلامة أمازون في خطر، و7 آلاف دولار فقط تعويض الوفاة

سجل سلامة أمازون
سجل سلامة أمازون في خطر، فيتو

 خلال 24 شهرا، أو عامين مرا، خضع سجل السلامة الخاص بأمازون للمراجعة من قبل المدافعين عن العمال، وعائلات من ماتوا أو أصيبوا أثناء العمل في مستودعاتها.

 وألقى تقرير جديد صادر عن صحيفة واشنطن بوست الضوء على العواقب البسيطة التي يواجهها عملاق التجارة الإلكترونية عندما يموت العمال أثناء العمل، حتى عندما يعتقد المنظمون في الولاية أن أمازون مخطئة لعدم توفير السلامة الكافية.

حادث مايو

وأوضحت الصحيفة تفاصيل حادثة وقعت في شهر مايو في ولاية إنديانا، حيث توفى عامل في أمازون يبلغ من العمر 20 عامًا يدعى كايس جروسبيك متأثرًا بإصابات حادة بعد اصطدام رأسه بحزام ناقل أثناء انتقاله على مصعد مرتفع.

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وحسب سجلات إدارة السلامة والصحة المهنية، تم فرض غرامة قدرها 7000 دولار على أمازون، التي تجني مئات المليارات من الإيرادات كل ربع سنة، وهي أقصى عقوبة في الولاية، على الرغم من أن المنظمين في ولاية إنديانا وجدوا أن المستودع كان بإمكانه فعل المزيد لإصلاح أو إدارة المخاطر التي كانت موجودة، بحسب بيزنس إنسايدر.

تغيير بيئة العمل

 إلى ذلك، قال ستيفن واجنر، المحامي المقيم في ولاية إنديانا: "لا يوجد حافز مالي حقيقي لصاحب عمل مثل أمازون لتغيير بيئة عمله لجعلها أكثر أمانًا".

واكتشفت دراسة أجريت في أبريل الماضي استخدمت بيانات إدارة السلامة والصحة المهنية أن معدل إصابات العمال في أمازون كان أعلى بنسبة 70% من تلك الموجودة في مستودعات مماثلة، وكان معدل الإصابات الخطيرة ضعفي معدل الإصابات في المستودعات الأخرى. 

الإبلاغ عن إصابات العمال

فيما وجدت إدارة السلامة والصحة المهنية سابقًا أن العديد من مستودعات أمازون فشلت في الإبلاغ عن إصابات العمال في الماضي.

وقد انتقد المنظمون أيضًا تركيز أمازون على السرعة في مستودعاتها، مما أدى إلى "التواء العمال وانحنائهم وتمديد أنفسهم بشكل محرج لرفع العناصر". 

سجل السلامة في أمازون

وعلى الرغم من ذلك، دافعت أمازون باستمرار عن سجل السلامة الخاص بها وقالت إنها تتعاون مع المحققين.. وتفاخرت الشركة أيضًا بتخفيض إصابات مكان العمل. 

وحسب شركة أمازون، فقد انخفضت معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة "ما يقرب من 15٪" من عام 2019 إلى عام 2021.

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امازون سجل السلامة الخاص بأمازون صحيفة واشنطن بوست عملاق التجارة الإلكترونية ولاية انديانا إدارة السلامة والصحة المهنية

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