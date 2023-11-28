بعد تصدرها التريند، حكاية البلوجر أروي القاسم من "فاتورة مطعم وهاشتاج بنات" إلى إعلامية فضائيات

تصدرت البلوجر أروى قاسم، مؤشر البحث عبر موقع “جوجل”، وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها على إحدى القنوات الفضائية كمقدمة برامج، لتقديم محتوى يخص السيدات والشابات مثل الاهتمام بالبشرة والشعر ومستحضرات التجميل.

وظهور “أروي”، بهذا البرنامج، فتح الجمهور النار عليها، منتقدين ظهورها كأعلامية دون دراستها للمجال الإعلامي، وهو ما ترصد “فيتو” خلال السطور التالية، حكاية “أروي قاسم"، صاحبة برنامج “هاشتاج بنات”

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“هاشتاج بنات”

أروي فاجأت الجمهور، بظهورها في أحد القنوات الفضائية، معلنة اسم برنامجها الجديد، حيث قالت في أول ظهور:"مفاجأة أنا عارفة إن كل حبيبي البنات، بيشوفوا أروي علي التلفزيون، بس انا مبسوطة إن أنا طلعة عشان أقول بقا لينا برنامج اسمه “هاشتاج بنات”، عشان نتكلم عن كل حاجة تخص البنات"

“غداء في لبنان”

لم تكن المرة الأولي التي تثير أروي فيها الجدل، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كانت اجتاحت موجة غضب عارمة بعد أن نشرت البلوجر أروى قاسم فاتورة مطعم، بعد تناول الغداء فيه، والتى وصلت حسابها إلى 8.7 مليون ليرة لبنانية، أي مايعادل 3 آلاف جنيه مصري.

“انستجرام أروي”

تعتمد أروي، علي الترويج من خلال حسابها علي موقع الصور الشهير “انستجرام”، والذى يتواجد عليه مايقرب من 2 ونصف مليون متابع، ويعتبر أغلب متابعيها من البنات.