الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

اليوم، محاكمة صاحب شركة وآخر بتهمة الاتجار في البشر، هربوا العشرات بطريقة ماكرة

محاكمة متهمين، فيتو
محاكمة متهمين، فيتو

تنظر محكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة صاحب شركة وشريكه لاتهامهم بالاتجار في البشر وتهريب 100 شخص بطريقة غير شرعية إلى دولة ألبانيا.
 

تفاصيل من أمر الإحالة 

وتضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة في القضية، أن المتهمين وآخرين مجهولين كوَّنوا جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية.

 

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني، كما أنهم وآخرون مجهولون انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة، من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا من أجل الحصول على كسب مادي.

Advertisements

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بتزوير محرر رسمي، وهو شهادات تحليل فيروس كورونا منسوب صدورها للإدارة المركزية معامل وزارة الصحة والسكان، بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها، وساعدوه بأن أمدوه بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها وذيلها بعلامات نسبها زورًا لذات الجهة المختصة بإصدارها فوقعت الجريمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتجار في البشر اتحاد الأوروبي الصحة والسكان القاهرة اليوم النيابة العامة تهريب المهاجرين تزوير محرر رسمي تحليل فيروس كورونا فيروس كورونا محكمة شمال القاهرة

مواد متعلقة

إلزام حسن شاكوش بدفع 80 ألف جنيه تعويضا في واقعة موتوسيكل مارينا

التحقيق مع شخص قاد دراجة نارية برعونة وبحوزته سلاح أبيض على الدائري

بدء المرافعة إعادة محاكمة متهم بـ غرفة عمليات رابعة

بزعم تغيير العملات الأجنبية، تأجيل محاكمة عامل بتهمة النصب على المواطنين بعابدين

زعم أنه يعمل بشركة إبادة الحشرات، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بسرقة المواطنين بـ5 ديسمبر

بدء المرافعة بمحاكمة المتهمين في قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ

قرار جديد ضد 4 متهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

رسائل قاضي الجنايات للبلوجر هبة السيد.. الحاجة والعوز لم تكن يومًا سبيلا للمتاجرة بالأعراض.. ولا مبرر لكسب المشاهدات والمال المدنس بالعار

الأكثر قراءة

بلغاريا تستثني لافروف من العقوبات وتسمح له بعبور أجوائها

وليد دعبس: نسعى لإنشاء 3 فروع لنادي مودرن فيوتشر

أحمد سعد بعد وصوله إلى السعودية: المشاركة في حفل روائع السنباطي حلم حياتي (فيديو)

بعد قطع العلاقات مع إسرائيل، موقف وزيرة خارجية بوليفيا الجديدة من القضية الفلسطينية

سيأتي من الخارج، أحد مهندسي اتفاقات أوسلو يضع حلا للصراع الإسرائيلي والفلسطيني

جامعة بنها تنظم اليوم ندوة للتوعية بالمشاركة في الانتخابات

ضوابط تحديد سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء

تفريغ كاميرات المراقبة بموقع العثور على جثة شاب ملقاة في الشارع بالنزهة

Advertisements

منوعات

المزيد

كلب يدفن صغاره بعد القصف في غزة، قصة الفيديو المؤثر الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: تم الإنعام علي بالجنسية العظيمة (فيديو)

عمرها 37 يومًا وخرجت حية، العناية الإلهية تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت الأنقاض (فيديو)

بعد تسلمه سيارة وشقة بتوجيهات السيسي.. عرفة: أمي دعتلي يوقفلي ولاد الحلال فقابلت الريس (صور وفيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 27-11-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 27-11-2023

المزيد

انفوجراف

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية