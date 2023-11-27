الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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سياسة

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تلتقي أمانة التقييم بالشعب الجمهوري

أبو هميلة منسق حملة
أبو هميلة منسق حملة المرشح الرئاسي حازم عمر،فيتو

نظمت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة التقييم والمتابعة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بحضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، والدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، والدكتورة ولاء هرماس رضوان أمين أمانة التقييم والمتابعة المركزية- وعضو هيئة مكتب أمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات التقييم والمتابعة بجميع محافظات الجمهورية.

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وأكدت الدكتورة ولاء هرماس، أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء الأمانة، موضحة أن نجاح أي كيان لا يتم إلا بالمتابعة الجيدة والتقييم المستمر للأعمال.

وكشف الدكتور زاهر الشقنقيري، خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح الرئاسي حازم عمر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

وأشار اللواء محمد صلاح أبو هميلة،  إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.

وتعقد حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المؤتمر الانتخابي الثالث، يوم الخميس المقبل لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر 

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر لهذه المشكلات.

مناقشات مشكلات الصعيد في مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر 

يشارك في فعاليات المؤتمر الانتخابي الثالث للمرشح الرئاسي حازم عمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

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