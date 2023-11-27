طارق عبد العزيز في آخر لقاء: اشتغلت في الكهرباء وهذا سر دخولي الفن

قال الفنان طارق عبدالعزيز أثناء استضافته ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي وذلك في آخر لقاء تلفزيوني له قبل وفاته: "اشتغلت محامي يوم واحد وزرت المحكمة ولقيت انه عالم آخر وقلت انها مش سكتي فروحت اشتغل مندوب مبيعات في تصنيع اللوحات الكهربائية وكل ما يخص سوق الكهرباء".

طارق عبد العزيز يكشف سبب دخوله الفن

وتابع: "تنازلت عن حقوقي مثل أخد ربع أجري في بعض أعمالي فالمنتجين بيعاملوني كهاوي وليس محترف فبيمارسوا عليا ضغوطات".



وأردف: "كان سبب دخولي الفن حبي الشديد للمهنة، ومكنتش عارف اتنفس في أول مشهد ليا وكان ساعتها معايا الفنان محمد هنيدي وده كان في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية".

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رحيل طارق عبدالعزيز

ورحل عن عالمنا أمس الفنان طارق عبد العزيز، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء تصويره مشاهده بمسلسل وبقينا اتنين.

مسيرة الفنان طارق عبد العزيز

يذكر أن طارق عبد العزيز ولد في 4 أغسطس 1968، قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وتخرج من كلية الحقوق مولود في محافظة سوهاج عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

وفي السينما بدأ مسيرته من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعة متميزة من الفنانين الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي".