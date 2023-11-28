الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة بموقع العثور على جثة شاب ملقاة في الشارع بالنزهة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

طلبت نيابة النزهة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور على جثة شاب ملقى بظروف غامضة بأحد شوارع منطقة النزهة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بالعثور الغامض على جثة شاب بدائرة قسم شرطة النزهة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب لا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

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ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وبيان ثمة وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

وعلى نفس السياق عثرت الأجهزة الأمنية بالبساتين على جثة رجل مصابًا بعدة طعنات بمنطقة البساتين.

كشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه يعمل تاجر سيارات ويبلغ من العمر 57 سنة، ويقيم بمفرده، وكان المتهم وهو جاره بذات العقار على دراية بأن المجني عليه لديه أموال كثيرة، كونه مالكًا لعدد من سيارات الأجرة، فعقد العزم علي سرقته والتخلص منه.

وأفادت التحقيقات أن يوم الواقعة ذهب المتهم للمجني عليه وطرق عليه الباب، وعندما دخل قام بضربه لشل حركته وطعنه بطعنة نافذة بالرقبة وطعنتين بالصدر أدت إلى وفاته فى الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور على جثة شخص مذبوح داخل شقته دائرة قسم البساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وأجرت المعاينة الأولية للحادث، والتي كشفت العثور على جثة شخص مذبوح ووجود بعثرة في محتويات الشقة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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