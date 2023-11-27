الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

خلال ترؤسها لاجتماع موسع...

محافظ دمياط تناقش آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية وتؤكد على تجهيز اللجان

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

ناقشت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام ١٠ و١١ و١٢ من شهر ديسمبر المقبل.

 

وجاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع موسع جاء بحضور اللواء محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية واللواء سالم ابراهيم مساعد مدير الأمن للأمن العام والعميد محمد طارق رئيس فرع الأمن القومى والعقيد حسام مصباح وكيل إدارة الأمن الوطنى والعميد هيثم عبد السميع المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى القطاعات الخدمية.

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واستهلت المحافظ الاجتماع بالتأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى، لتجهيز المقار الانتخابية لافتة إلى أن المحافظة بها عدد ١٠ لجان عامة و١٤١ مركزا انتخابيا و١٧٦ لجنة فرعية لاستقبال ١١١١٥٦٨ ناخبا وناخبة.

وشددت منال على رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة التجهيزات للمقار الانتخابية وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الهمم، والتنسيق مع القطاعات الخدمية والمرافق لتواجد طواقم نوبتجية بالمقار على مدار ٢٤ ساعة، ورفع الإشغالات وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار وإزالة اللوحات الإعلانية الخاصة بالانتخابات مع بداية فترة الصمت الانتخابى، والتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل مواصلات إلى المقار. 

 

 ووجهت " الدكتورة منال عوض " تعليماتها إلى مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية وباتخاذ ما يلزم نحو تجهيز المدارس والمعاهد والمراكز التى ستقام بها الانتخابات قبل بدء الانتخابات

 

 وأكدت على قطاع الكهرباء على انتظام التيار الكهربائي ومنع انقطاعه خلال تلك الفترة وتوفير مولدات تحسبًا لحدوث أى طارئ ووجهت إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتمركز معداتها بنقاط محددة وذلك لمواجهة سقوط الأمطار ورفع تجمعات المياه.

آخر الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية بدمياط

وأكدت محافظ دمياط على مديرية الصحة بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأهب لمواجهة أي طارئ والتنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة إجراءات تعقيم المقار الانتخابية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والتأكد من توافر مخزون إستراتيجي من الأدوية، وأكدت على هيئة الإسعاف بالدفع بالسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات، لافتة الى دور إدارة المرور فى وضع خطة مرورية لتسهيل حركة الانتقال إلى مقار الاقتراع، وأكدت على رفع درجة الاستعداد بإدارة الحماية المدنية واطلعت على خطة مديرية الأمن لتكثيف التواجد الأمنى لتوفير مناخ آمن وملائم للمواطنين أثناء عملية الاقتراع.

ووجهت " الدكتورة منال عوض " مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير قواعد بيانات خاصة بذوى الهمم لتخصيص لجان خاصة بهم بالمقرات الانتخابية وتوفير أدوات للتصويت بطريقة برايل للمكفوفين لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم، وأكدت على دور المجلس القومى للمرأة فى متابعة سير العملية الانتخابية والمشاركة بها،  وأيضًا حث السيدات على الإدلاء بأصواتهم..

وأكدت محافظ دمياط أنه سيتم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنه سيتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية لمتابعة العملية الانتخابية أولا بأول، وأشارت  المحافظ إلى ضرورة المرور الميدانى لمعاينة المقار مؤكدة أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح وانتظام سير عملية الاقتراع..

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