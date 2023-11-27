نائب محافظ البحيرة تعقد لقاء خدمة المواطنين بالوحدات المحلية للمرة الثالثة

واصلت محافظة البحيرة عقد لقاءات للمواطنين من خلال إدارة خدمة المواطنين بكل وحدة محلية، بهدف تقليل مسافة الانتقال على المواطنين من وإلى العاصمة دمنهور، وعدم تكبدهم مشقة الانتقال البدنية والاقتصادية، في إطار حرص الدولة المصرية على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين والاستماع لشكواهم وحلها.



أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين، والعمل على حلها بشكل فوري وسريع، واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

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جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة نهال بلبع بالمواطنين ممن لديهم مطالب واحتياجات بمركز ومدينة إيتاي البارود، والبالغ عددهم 10 مواطنين وذلك بحضور الدكتور هانى جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة كريمة عاشور - مدير مديرية الطرق والنقل والمهندس فايز الجندى- مدير مديرية الإسكان وشعبان بصيص - رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود.

حيث قام كل مواطن بعرض مشكلته وإحتياجاته، ووجهت نائب محافظ البحيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز، والمديريات لتلبية مطالبهم، وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع، وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.