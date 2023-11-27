السفير ناصر كامل لـ«فيتو»: المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط نجح في الوصول لتوافقات عربية أوروبية حول غزة

أكد السفير ناصر كامل، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، لفيتو، أن المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط نجح في الوصول لتوافقات عربية أوروبية حول غزة.

وأجرت فيتو حوارا مصغرا مع السفير ناصر كامل حول تطورات القضية الفلسطينية جاء كالتالي:



– هل أثرت بعض الاختلافات في وجهات النظر حول الأحداث في غزة بين دول أوروبية من ناحية وعربية من ناحية أخرى على عمل اجتماعات المنتدى الإقليمى السنوى الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذى عقد فى مدينة برشلونة بإسبانيا اليوم ٢٧ نوفمبر؟

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كان هناك بعض الاختلافات بالفعل فى وجهات النظر ولكن تقييمي للاجتماع اليوم أنه كان هناك عدد من التوافقات فى الرؤى حول أولا: أهمية استمرار وتثبيت وقف إطلاق النار بشكل فورى، وثانيا: ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهى مسألة حظيت بالتوافق العام بين كل المشاركين، وثالثا تم التوافق حول أنه لا يمكن السماح لإسرائيل باحتلال غزة لا بشكل جزئى أو كلي، وأن من سيقرر مستقبل غزة هم الفلسطينيون بأنفسهم، ورابعا تم التوافق على أنه يجب أن يكون أى تحرك سياسى بعد الأزمة فى إطار أشمل من غزة، وأن يشمل الضفة الغربية فى إطار العمل من أجل تحقيق حل الدولتين، وبالتالى كان هناك توافقات فى الاجتماع وبالطبع كان هناك بعض الاختلافات فى وجهات النظر بين الدول المشاركة.

– ما مدى أهمية اجتماع اليوم للاتحاد من أجل المتوسط لتقريب وجهات النظر والاختلافات؟

الاتحاد من أجل المتوسط وفر اليوم منصة من خلال اجتماعات اليوم للدول العربية والأوروبية ودول المتوسط للتحدث والتباحث حول موضوع غزة بكل ما يحمله من أهمية وبرغم ما بدا قبل الاجتماع على السطح من خلافات فى وجهات النظر بين الدول العربية من ناحية وبعض الدول الأوروبية من ناحية أخرى، وتم التوصل الى توافقات بين الجانبين، وهو فى حد ذاته نجاح نسبي، ويؤكد أن الاتحاد من أجل المتوسط منصة مهمة تهدف فى الأساس للتقريب بين شمال المتوسط وجنوبه، وقد قام الاتحاد بدوره فى هذا المجال، وقد أكدت فى كلمتى أمام اجتماع اليوم أنه لكى نتحدث عن تعاون إقليمى واقتصادى وخلق وظائف وتخفيض الفوارق بين الجنوب والشمال فلا يمكن تحقيق أهدافها بشكل كامل بدون حل القضية المركزية وهى قضية الصراع العربى الإسرائيلي.



– إلى أى مدى تؤثر الأحداث فى غزة وعدم وجود عملية سلام على استمرار عمل الاتحاد من أجل المتوسط بنجاح وإقامة المشروعات؟

الاتحاد من أجل المتوسط مستمر فى عمله ولا يتوقف عمله لعدم وجود مفاوضات سلام، ولكن يجب أن نعمل على علاج جذور المشكلة حتى يمكن لإطار الاتحاد من أجل المتوسط وغيره من الإطارات أن تؤدى مهمتها على الوجه الأكمل فى تحقيق تكامل حقيقى بين شمال وجنوب المتوسط.

– هل هناك تأثير لأحداث غزة على المشروعات القادمة للاتحاد من أجل المتوسط؟

السؤال صعب، بمعنى أنه من الناحية العملية فإن مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط كلها فى الدول العربية، وليس لدينا مشروعات فى إسرائيل، ولكن بالطبع فإن الاستقرار الإقليمى عنصر هام ومساعد على النجاح، ولكن هذا لن يثنينا عن الاستمرار فى الدفع مشروعاتنا فيما يتصل بالتشغيل والتوظيف ودعم التجارة بين دول المنطقة وتمكين المرأة اقتصاديا فى مجتمعاتها، وسنستمر كاتحاد من أجل المتوسط فى العمل بكل ما نقوم به فى مجالات التعاون المختلفة وبإصرار لتحقيق أهدافنا، ولكن بالتأكيد الخلفية الجيوبوليتيكية او الوضع السياسى الإقليمى المضطرب له تأثيره علينا جميعا.

– هل ترى أن اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط اليوم كان ناجحا؟

الاجتماع كان منصة لكل دول الاتحاد الأوروبى والدول العربية وبمستوى مشاركة وزارى عالٍ، وتحدث الجميع معا مما أسفر عن وجود توافق فى العديد من النقاط، وهو أمر فى حد ذاته إيجابي، ويظل ترجمة هذه التوافقات بقوة دفع أوروبية عربية لإقناع أطراف أخرى بالنصب قدما نحو تهدئة ووقف إطلاق نار ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووجود أفق سياسى فى إطار حل الدولتين.

