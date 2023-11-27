الإثنين 27 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وكيل الأزهر الأسبق يناقش رسالة دكتوراه بجامعة العريش للتوعية بحروب الجيل الرابع (صور)

جامعة العريش، فيتو
جامعة العريش، فيتو

ناقشت كلية التربية جامعة العريش، اليوم الإثنين، رسالة دكتوراه بعنوان: «برنامج مقترح قائم على التعلم الهجين في التربية الوقائية الإسلامية لتنمية الوعي لجروب الجيل الرابع لدى طلاب كلية التربية»، المقدمة من الباحث أمير السيد محسوب مصطفى، وحصل الباحث من خلالها على درجة الدكتوراه بدرجة «ممتاز».

 

 التربية الوقائية الإسلامية للوعي بحروب الجيل الرابع

وركزت الرسالة على دراسة واقع التربية الوقائية الإسلامية للوعي بحروب الجيل الرابع، والاهتمام بهذا الجانب من خلال طرح مجموعة من الطرق والاستراتيجيات التي تسعى لعلاج هذا القصور، ومن الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد على تنميتها لدى الطلاب استراتيجية التعلم الهجين، الذي يسهم في إكساب المهارات والخبرات، ودوره في التربية الشاملة للمتعلم، معرفيًا ومهاريا ووجدانيا، وتحسين مخرجات العملية التربوية.

 

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وهدفت الرسالة إلى دراسة تفعيل دور التعلم الهجين في التربية الوقائية الإسلامية لتنمية الوعي بحروب الجيل الرابع لدى طلاب  كلية التربية، وتكمن أهميتها في تعدد المستفيدين من نتائجها، حيث تهم قطاعات متعددة في المجتمع، وخصوصا المتعلقة بمجال التعليم وكليات التربية والمعلم والجمعيات والنوادي العلمية والصحفيين، وكل من يهتم بالتربية الوقائية الإسلامية لحروب الجيل الرابع وتنمية الوعي بحروب الجيل الرابع.

 

وتلخصت أهم نتائج الدراسة في: وجود فاعلية وحجم تأثير مقبولين للبرنامج القائم على التعلم الهجين في تنمية الوعي بحروب الجيل الرابع ببعديه (المعرفي – الوجداني) لدى طلاب كلية التربية، مع تأثير استخدام التعلم الهجين في هذا المجال، والتأثير الإيجابي للبرنامج.

 

مجابهة حروب الجيل الرابع

وواصلت الدراسة بضرورة إقرار قائمة معالجات لازمة لمجابهة حروب الجيل الرابع والتي توصلت إليها الدراسة الحالية، وأهمية مواكبة كتب التربية الإسلامية في المراحل الدراسية المختلفة لمجابهة حروب الجيل الرابع التي تعمل علي معالجتها الدراسة الحالية، وتفعيل دور مناهج التربية الإسلامية في مجابهة الأفكار الضال، واستخدام طرق حديثة في التدريس تناسب لغة الرقمنة، وتطوير دليل المعلم وإعداد برامج تدريبية للمعلمين لتدريس مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية.

 

وتشكلت لجنة المناقشة من اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أستاذ العلوم العسكرية بأكاديمية ناصر العسكرية ومحافظ شمال سيناء (مشرفًا وعضوًا)، والدكتور عباس شومان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وكيل الأزهر الأسبق (مناقشًا وعضوًا)، والدكتور مصطفى رجب سالم، أستاذ المناهج وطرف تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية كلية التربية جامعة العريش (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتور محمد مختار المرادني، أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية الحاسبات سابقا (مناقشًا وعضوًا).

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كلية التربية جامعة العريش جامعة العريش حروب الجيل الرابع الدكتور عباس شومان

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