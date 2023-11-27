عبد الرزاق حمد الله يدخل قائمة تاريخية في دوري أبطال آسيا

نجح الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، في مواصلة تألقه مع اتحاد جدة السعودي، وسجل هدفين في مرمى فريق أجمك إف سي الأوزبكي خلال 4 دقائق من المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، في دوري أبطال آسيا.

وفاز اتحاد جدة على نظيره أجمك إف سي الأوزبكي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023 – 2024.

وتقدم عبد الرزاق حمد الله بالهدف الأول لصالح الاتحاد بالدقيقة 30، وأضاف الهدف الثاني بعد 4 دقائق فقط ليمنح فريقه التقدم في المباراة حتى الآن.

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ورفع حمد الله رصيد أهدافه بقميص الاتحاد إلى 50 هدفًا، بواقع 34 هدفًا في دوري روشن السعودي، و4 أهداف في كأس الملك و3 بكأس السوبر السعودي ومثلهم في دوري أبطال آسيا وهدف بالبطولة العربية.

عبد الرزاق حمد الله ينضم لقائمة تاريخية

كما انضم عبد الرزاق حمد الله لقائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يحتل المركز الخامس في القائمة برصيد 27 هدفًا.

وفيما يلي أفضل 5 هدافين في تاريخ دوري أبطال آسيا:

1 – ديان داميانوفيتش: 42 هدفًا

2 – لي دونج جوك: 37

3 – ناصر الشمراني: 32

4 – إليكسون دي أرليفييرا: 30

5 – عبدالرزاق حمد الله: 27

ويعتلي اتحاد جدة السعودي صدارة ترتيب مجموعته الآسيوية برصيد 12 نقطة.

فيما يحتل فريق سباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي المركز الثاني والثالث برصيد 7 نقاط.

بينما يأتي فريق أجمك في المركز الأخير بدون نقاط.