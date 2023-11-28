البيئة تواجه حيازة الحيوانات البرية دون ترخيص.. الحبس والغرامة عقوبة الإتجار غير المشروع.. وخط ساخن على مدى 24 ساعة للبلاغات

تكافح وزارة البيئة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات، وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.

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تطوير برنامج لمكافحة التجارة غير الشرعية فى الحياة البرية

وتبنت وزارة البيئة، خلال السنوات الماضية تطوير برنامج لمكافحة التجارة غير الشرعية فى الحياة البرية، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية والأفراد المهتمين بقضايا الحفاظ على الحياة البرية.



نفذ وزارة البيئة مبادرة وطنية تطوعية بين مشروع الطيور الحوامة المهاجرة وجهاز شئون البيئة، لدعوة طلبة كليات العلوم بالجامعات المصرية، للعمل التطوعى فى برامج صون الطيور المهاجرة، وتدريبهم على تعريف ورصد الطيور وتحليل البيانات، لتأهيلهم للعمل فى هذه البرامج بعد تخرجهم، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز شئون البيئة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومشروع الطيور الخزانة المهاجرة، لتطوير موقع محطة بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ، من أجل حماية الطیور الحوامة المھاجرة.



تدريب رصد وتسجيل الحياة البرية

نفذت وزارة البيئة أيضا برنامج البحث عن الطيور النافقة، بمحطات طاقة رياح جبل الزيت بقدرة 240 ميجاوات و120 ميجاوات، لمدة 70 يوما وخطوط نقل الكهرباء المرتبطة بهما، كما تم تنفيذ برنامج تدريبي عن تعريف وتصنيف الطيور خلال البرنامج، ويتم البرنامج التدريبى الخاص بتصنيف وتعريف الطيور الحوامة المهاجرة خلال فصل الربيع بمركز التميز البيئى بجبل الزيت، حيث شارك فى البرنامج عدد من شباب الخريجين وأفراد المجتمع المحلي بمنطقة جبل الزيت، ونظمت وزارة البيئة تدريب رصد وتسجيل الحياة البرية بمحميات الفيوم، بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى

وقال الدكتور أيمن حمادة، وكيل وزارة البيئة، إن التجارة في الحياة البرية أحد سبل كسب العيش السريع وعالي القيمة وخاصة عندما تكون عن طريق غير شرعي، مؤكدًا أن البيئة تنفذ أكثر من ضبطية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، في إطار الحفاظ على الحياة البرية.

وأضاف حمادة أن الوزارة كثيرا ما تقوم بإجراء حملات تفتيشية وفي حين وجود حيوانات برية يتم مصادرتها لحين تقديم مستندات بالملكية.

عقوبة حيازة الحيوانات البرية دون ترخيص

وأشار إلى أن عقوبة حيازة الحيوانات البرية دون ترخيص تكون إما الحبس أو الغرامة طبقًا للحالة وما يقرره القضاء، مؤكدًا أن الشخص يتعرض للحبس إذا ارتكب الجريمة مرتين.

وعن تربية الأسود على سبيل المثال، ذكر وكيل وزارة البيئة أن تجارة الأسود مسموح بها بين الدول بضوابط معينة، فعلى الشخص الحصول على موافقات عديدة والخضوع لضوابط تحددها وزارة الزراعة خاصة بمكان الإيواء، قبل السماح له بتربية الأسد، لافتا إلى أن البيئة تواجه التجارة غير المشروعة في الأسود بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات ووزارة الزراعة.

أسد، فيتو

غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه

إن عقوبة حيازة الحيوانات البرية دون ترخيص، تكون إما الحبس أو الغرامة طبقًا للحالة وما يقرره القضاء، مؤكدًا أنّ الشخص يتعرض للحبس إذا ارتكب الجريمة مرتين، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من القانون ذاته بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال، يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات.

ضبطيات وزارة البيئة

جدير بالذكر أنه قد تمكنت وزارة البيئة من التعامل مع بلاغ مقدم عن تجارة وترويج أحد الأشخاص للحيوانات والطيور البرية عبر مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بالقاهرة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على القضاء ومكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية.

وتمكن قطاع حماية الطبيعة بالوزارة من ضبط عدد من الحيوانات البرية تضمنت: ٢ عقاب، ٢ بومة مصاصة، ٢ قنفذ مصري، ٢ سلحفاة برية مصرية، ٥ حرابي مصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشخص، حيث تم تسليمه لقسم الشروق وتحرير محضر بالمضبوطات، كما قامت الوزارة بتسلم الحيوانات والطيور المضبوطة بموجب المحضر المحرر، وإطلاقها في موائلها الطبيعية.

كما قامت وزارة البيئة وفي إطار التعاون مع مخابرات حرس الحدود بمحافظة بورسعيد باستلام ٦٠ طائر فلامنجو تمكنت قوات حرس الحدود من ضبطها داخل عربة عند مدخل نفق بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على القضاء ومكافحة الإتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن محمية أشتوم الجميل قامت باستلام الطيور وإعادة إطلاقها في أكبر تجمع لطائر الفلامنجو في بورسعيد فى ملاحة بورفؤاد التابعة لشركة المكس للملاحات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها؛ لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة وعدم التعرض للمساءلة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.

وخصصت الوزارة الخط الساخن 19808 للتواصل والإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع في تلك الكائنات، أو على رقم الواتس آب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

التجارة في الحياة البرية

قال الدكتور أيمن حمادة، وكيل وزارة البيئة، إن التجارة في الحياة البرية أحد سبل كسب العيش السريع وعالي القيمة وخاصة عندما تكون عن طريق غير شرعي، مؤكدًا أن البيئة تنفذ أكثر من ضبطية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، في إطار الحفاظ على الحياة البرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»،، أن الوزارة أجرت حملة تفتيشية على مزرعة خاصة غير مرخصة بطريق ترعة المنصورية، اليوم الأربعاء، لافتًا إلى مصادرة الحيوانات لحين تقديم مستندات بالملكية.

وأشار إلى أن عقوبة حيازة الحيوانات البرية دون ترخيص تكون إما الحبس أو الغرامة طبقًا للحالة وما يقرره القضاء، مؤكدًا أن الشخص يتعرض للحبس إذا ارتكب الجريمة مرتين.

وعن تربية الأسود، ذكر وكيل وزارة البيئة أن تجارة الأسود مسموح بها بين الدول بضوابط معينة، قائلًا إن الشخص عليه الحصول على موافقات عديدة والخضوع لضوابط تحددها وزارة الزراعة خاصة بمكان الإيواء، قبل السماح له بتربية الأسد.

ولفت إلى أن البيئة تواجه التجارة غير المشروعة في الأسود بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات ووزارة الزراعة، موضحًا أن البيئة نجحت في ضبط عمليات التجارة بشكل غير شرعي في القرود والسلاحف البرية السودانية واليونانية، خلال الفترة الأخيرة.