138 ألف عملية تداول بختام حركة تعاملات اليوم الإثنين بالبورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.722 تريليون جنيه، ليربح نحو 20 مليار جنيه، حيث بلغ عدد عمليات التداول بختام حركة التعاملات 138 الف عملية بيع وشراء.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.39% عند مستوى 25905 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% عند مستوى 30847 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.73% عند مستوى 11028 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% عند مستوى 5151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 7549 نقطة.

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مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

المؤشر الرئيسي EGX30

وتحرك المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم على وتيرة إيجابية صاعدة ويلامس المستوى 25.848.75 نقطة حيث دفعت القوة الشرائية المؤشر على الارتفاع القوي بجلسة آخر الأسبوع الماضى ليستطيع اختراق مستوى المقاومة الثاني الذي يكمن عند 2500 نقطة ومن ثم الإغلاق أعلاه عند حاجز الـ 25500 نقطة ومن ثم إذا استطاع المؤشر تأكيد هذا الاختراق بجلسة اليوم عن طريق الاحتفاظ بالتداول أعلى مستوى الـ 25000 نقطة - 25500.

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البورصة المصرية، فيتو

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

كما تحرك المؤشر الآن بوتيرة إيجابية صاعدة عند المستوى 5.133.95 نقطة حيث يشهد المؤشر ارتفاعا طفيفا بجلسة اليوم ليستطيع التأكيد على الاختراق للمستوى 5.033.79 نقطة، حيث أن المستهدف للمؤشر هو استهداف مستوى جديد عند المستوى 6000 نقطة، حيث أن هناك بيعا قويا مستمرا بجلسة الأسبوع الماضي الخميس والآن المؤشر مؤهل لاختراق المستوى 5000 – 5500 – 6000 وتلك هي نقط ارتداد قوية حتى يحسن اتساع المؤشر ويؤهله على تحقيق السيناريو الإيجابي.