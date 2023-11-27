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ثقافة وفنون

تفاصيل حفل تامر عاشور في شهر ديسمبر

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

يحيي الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا  كبيرا، ليجدد نشاطه الفني، وذلك على أرض أحد المولات الكبرى يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر المقبل.

تفاصيل حفل تامر عاشور المقبل 

وقررت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور المقبل التبرع بجزء من  أسعار التذاكر  لمؤسسة الهلال الأحمر كمساندة للشعب الفلسطيني.

ومن المفترض أن يقدم تامر عاشور خلال حفله المقبل باقة من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معاها الجمهور علي المسرح.

ومن ناحية أخرى شارك الفنان تامر عاشور في حفل ليلة الدموع 2 والذي أقيم في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة  الموافق 17 نوفمبر الجاري.

 

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ومؤخرًا احتفل الفنان تامر عاشور بعقد قرانه وزفافه على المذيعة نانسي نور، وشهد الحفل حضور غفير للفنانين، وكان على رأسهم: الفنان محمد حماقي، شيماء سيف، خالد عليش، هيثم شاكر، رامي جمال، عزيز الشافعي، منى الشاذلي، أوس أوس، والإعلاميات سهير جودة، هبة الأباصيري، مفيدة شيحة وغيرهم من الفنانين.

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