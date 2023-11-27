الإثنين 27 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

استشهاد طالبة بالمعهد الوطني للموسيقى في غزة إثر غارة للاحتلال

الطالبة لبني عليان.فيتو
الطالبة لبني عليان.فيتو

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، استشهاد “لبنى محمود عليان” الطالبة في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى فرع غزة، وعائلتها والعشرات من أقاربها إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلهم في النصيرات.

 

وفى بيان النعي، جاء أن الطالبة لبنى عليان كانت تدرس في مدرسة غزة للموسيقى على آلة الكمان، وهي من طلبة المعهد المميزات، وكانت تغني وتعزف للفرح والحياة، وكانت تطمح أن تكون الموسيقى جزءًا أساسيًا من مستقبلها، وأن تكون وسيلتها لتمثّل أهلها ومدينتها وفلسطين في الأوركسترات الفلسطينية والعربية والعالمية.

 

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وزارة الثقافة الفلسطينية

وقبل أيام، أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية تقريرًا حول ما تعرَّض له القطاع الثقافي الفلسطيني في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

 

بيان وزارة الثقافة الفلسطينية

وجاء في بيان وزارة الثقافة الفلسطينية: "كانت الوزارة قد رصدت من خلال تقريرها ما تعرضت له الممتلكات الثقافية نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل على قطاع غزة، الذي استهدف البشر والشجر والحجر ودمر البنية التحتية الثقافية في القطاع، ولا زال يواصل اعتداءاته على كل مقدَّرات شعبنا".

 

وتابع البيان: "حيث فقد المشهد الثقافي العديد من المبدعين في مختلف المجالات عُرف منهم حتى اللحظة خمسة عشر شهيدًا، ودمرت العديد من المراكز الثقافية عُرف منها خمس مكتبات ودور نشر في القطاع وستة مراكز ثقافية، بالإضافة إلى تصدع وتأثر العديد من المؤسسات الثقافية والفنية بضرر كلي أو جزئي، كما تعرضت معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة وفيها 146 بيتًا قديمًا إلى أضرار عديدة إضافة إلى مساجد وكنائس مثل كنيسة القديس برفيريوس العريقة وأسواق ومدارس قديمة وتاريخية، وميناء غزة القديم، كما تحولت العديد من المؤسسات الثقافية لمراكز إيواء للنازحين مثل مركز رشاد الشوا، وجمعية نوى".

 

وزير الثقافة الفلسطيني

وقال وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف: “إن استهداف الاحتلال للمثقفين والأدباء والفنانين في قطاع غزة الذين استشهدوا على أرض غزة هو استهداف للرواية الفلسطينية وللثقافة الوطنية ومكوناتها، وأن استهداف الاحتلال للقطاع الثقافي وشواهده، يأتي في سياق وحشية الاحتلال وإجرامه بحق شعبنا وبحق أرضنا”.

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