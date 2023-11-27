وكيل أول مجلس النواب يلتقي نائبة رئيس مقاطعة جيانجسو الصينية

استقبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب السيدة شو ينج نائبة رئيس مقاطعة جيانجسو الصينية، وذلك بمقر مجلس النواب.

في مُستهل اللقاء، أعرب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب عن ترحيبه بوفد مقاطعة جيانجسو الصينية في مقر مجلس النواب المصري مؤكدًا أن اللقاء إنما يأتي استكمالًا لمسيرة العلاقات المتميزة والاستراتيجية بين مصر والصين، وفي هذا الإطار، قدم وكيل أول مجلس النواب التهنئة لجمهورية الصين الشعبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.



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العلاقات المصرية الصينية

خلال اللقاء، استعرض وكيل أول مجلس النواب المصري مُحددات العلاقات المصرية –الصينية في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، مؤكدًا أهمية تعزيز الزيارات البرلمانية والحزبية المُتبادلة بين مصر والصين باعتبارها أحد ركائز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، كما دعا وكيل أول مجلس النواب إلى تفعيل دور آلية التبادل الدوري المصري – الصيني وجمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الصينية.



ومن جانبها، عبرت نائبة رئيس مقاطعة جيانجسو الصينية عن بالغ شكرها لتلك الزيارة في ضوء العلاقات التاريخية الصينية – المصرية داعية إلى تعميق تلك العلاقات في ضوء توجيهات القيادة السياسية الصينية بذلك اتصالًا بتوافق إرادة ورؤى الدولتين إزاء العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، كما استعرضت المسئولة الصينية مجالات التعاون بين مصر ومُقاطعة جيانجسو وسُبل تعزيزها بما يصب في صالح العلاقات المصرية الصينية.

رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

وكانت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، استقبلت شو بينغ، نائبة رئيس مقاطعة جيانغ سو الصينية.

جاء ذلك خلال زيارتها الرسمية لمقر مجلس النواب، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتي تشهد زخمًا كبيرًا بين البلدين خلال السنوات الماضية..

وشهدت أروقة المجلس عقد جلسة مباحثات بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، ووفد صيني رفيع المستوى برفقة نائبة رئيس المقاطعة.

وتبادل الطرفان بحث آليات العمل المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البناء على كافة المستويات خلال المرحلة القادمة.