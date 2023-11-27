جينا فتحي تقدم برنامج "صناع العاصمة" على النهار

تقدم المذيعة جينا فتحي برنامج صناع العاصمة على شاشة قناة النهار الجمعة من كل أسبوع.

ويهتم البرنامج بإبراز تطور الصناعات المصرية ووصولها للعالمية وقدرتها الكبيرة على المنافسة عالميًا.

تقنيات التصنيع الحديثة

وتجري حينا فتحي عددا من المقابلات التلفزيونية مع عدد من المسؤولين بوزارة الإسكان وأهم المطورين العقاريين، ورجال الصناعة والزراعة.

وقالت جينا فتحي إن الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي والعقاري تغيرت بشكل جذري، وإن مصر من أكثر الدول المهيأة لتبني تقنيات التصنيع الحديثة نظرًا للإرادة الوطنية الكبيرة المتمثلة في توجهات رؤية مصر لعام 2030.

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قناة هي

وكانت حينا فتحي تقدم برنامج “صناع مصر” على قناة هي قبل انضمامها لقناة النهار.