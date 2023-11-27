دوري أبطال آسيا، الفيصلي الأردني يودع البطولة بالخسارة من ناساف 1/3

نجح فريق ناساف الأوزبكي في تحويل تأخره بهدف إلى فوز مستحق على ضيفه الفيصلي الأردني (3-1)، مساء اليوم الإثنين، على الملعب المركزي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

أهداف مباراة ناساف والفيصلي

وتقدم الفيصلي بهدف السبق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق رزق بني هاني، قبل أن يقلب ناساف الطاولة على منافسه ويحرز 3 أهداف حملت إمضاء البرازيلي ماتيوس بالدقيقة "48" وزافارمرد عبدالرحمتوف "50" واليوغوسلافي ماركو ستايفيتش "68".

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ويحتل ناساف صدارة المجموعة الثانية بـ"10" نقاط، يليه الشارقة الإماراتي "8" ثم السد بـ "7" وأخيرا الفيصلي بـ "3" نقاط.

وفقد الفيصلي رسميًا حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل في أول مشاركة تاريخية له في البطولة.

تفاصيل مباراة ناساف والفيصلي

لم يخف الفيصلي أطماعه الهجومية منذ البداية حيث شكلت تحركات الروشدي والحاج وحداد وبني هاني إزعاجا لدفاع ناساف.

وعانى الفريقان من أرضية الملعب المغموسة بمياه الأمطار، مما أفقدهم قدرة السيطرة على الكرة بالشكل الأمثل، وسقط أكثر من لاعب بعد أن فقد التوازن.

وعمل هايل مدرب الفيصلي على تأمين دفاعه من خلال اللعب بقلوب الدفاع بني ياسين وخير الله وأبو الذهب.

في المقابل قابل ناساف اندفاع ضيفه بهجوم قوي معتمدًا على الانطلاق السريعة لنورلوف وعبدالرحمتوف وبزروف ومن أمامهم البرازيلي ليما.

وجاء أول تهديد حقيقي للفيصلي من تسديدة قوية لعارف الحاج، حيث ارتطمت بالأرض وحارس المرمى نيمتوف لترتد منه، دون أن تجد المتابعة المطلوبة.

وتألق بني عطية حارس الفيصلي في التصدي لتسديدة عبدالرحمتوف القوية، وحولها بقدمه لركنية.

وتلاعب نجم الفيصلي عارف الحاج بدفاع ناساف وسدد كرة أرضية قوية بجانب القائم الأيسر لنيمتوف في التصدي لها.

وحافظ الفيصلي على أفضليته الهجومية، وتوجها بهدف السبق في الدقيقة 45+5، بعدما قطع أبو الذهب كرة من منتصف الملعب ليمرر باتجاه رزق بني هاني الذي راوغ حارس المرمى وسدد في المرمى.

بدأ ناساف الشوط الثاني بقوة وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 48، عندما أرسل البرازيلي ماتيوس كرة عرضية ليموه ليما على الحارس بني عطية، لتمر الكرة إلى داخل الشباك.

وباغت ناساف الفيصلي بالهدف الثاني في الدقيقة 50، عبر تسديدة قوية من زافارمرد عبدالرحمتوف سكنت الشباك.

وحاول الفيصلي البحث عن تعديل النتيجة عندما كثف من هجماته وأرسل البديل الشناينة كرة عرضية دكها الرشدان برأسه لتمضي بجوار القائم.

وارتكب بني ياسين خطأ على مشارف منطقة الجزاء، ليحصل ناساف على ضربة حرة مباشرة نفذها اليوغسلافي ماركو ستايفيتش لتستقر على يسار بني عطية بالدقيقة 68.

وتحصل الفيصلي على ضربة جزاء بالدقيقة 83، بعد أن لمست الكرة يد أحد المدافعين، نفذها عبيدة السمارنة لكن حارس ناساف تصدى لها وحولها لركنية.

وتسلل اليأس بنفوس لاعبي الفيصلي، ليفرض ناساف سيطرته على الدقائق المتبقية ويخرج فائزًا بنتيجة (3-1).