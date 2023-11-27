الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مراجعة 216 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة في 5 مراكز بالبحيرة

جانب من اجتماع تقنين
جانب من اجتماع تقنين أراضي

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعًا لمراجعة أعمال اللجنة رقم 22 لسنة 2018 المشكلة للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لتوفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة

وجاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة  لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور  المستشار مفوض الدولة -  والمهندس مدحت الشرمة مدير عام إدارة حماية أملاك الدولة ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجنة والجهات الشريكة.
 

Advertisements

وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، حيث قامت اللجنة بمراجعة 216 طلب تقنين بمراكز (وادى النطرون، ايتاى البارود،  حوش عيسى وشبراخيت وأبو المطامير )، وقد تم الموافقة علي الطلبات المطابقة للقانون وجارى استكمال باقي الإجراءات للتقنين وارجاء بعض الطلبات لمزيد من الفحص والدراسة من قبل اللجنة المختصة.

وخلال الاجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تقنين اراضي املاك الدولة البحيرة

مواد متعلقة

استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بأبو المطامير لليوم الثاني (صور)

نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش

وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يفتتح مركز الموهوبين بحوش عيسى

ضبط مخبز لتجميعه 236 بطاقة تموينية بالبحيرة

175 مستفيدا من تنفيذ 5 دورات تدريبية في ريادة الأعمال بالدلنجات بالبحيرة

رفع 1220 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز خلال حملات مكبرة بالبحيرة

الكشف على 1228 مواطنا في قافلة طبية بالبحيرة

التدريب علي الإستراتيجية القومية لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الدم بصحة البحيرة

الأكثر قراءة

فيديوهات خادشة على هاتفين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على إنجي حمادة

شقة وسيارة، هدية الرئيس السيسي للمواطن عرفة هاشم

أسباب تحويل الحساب لـ"راكد" في البنوك وعمليات يجب إجراء إحداها خلال عام لتجنب المشكلة

الاستعلامات المصرية تعلن تفاصيل اتفاق تمديد الهدنة في غزة

حقيقة منح الطلاب والمعلمين إجازة بمناسبة الانتخابات الرئاسية

وزير المالية يكشف تفاصيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية

توجيه عاجل من رضا حجازي بشأن الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

أول تعليق من نتيناهو على تطبيع العلاقات مع السعودية بعد طوفان الأقصى

Advertisements

منوعات

المزيد

منبه وقفل من الذهب الخالص، نرصد أغرب معروضات "نيبو" في يومه الثاني (صور)

شقة وسيارة، هدية الرئيس السيسي للمواطن عرفة هاشم

مظاهر دعم القضية الفلسطينية داخل معرض نيبو للذهب والمجوهرات (صور)

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الاثنين 27-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 27-11-2023 في الأسواق

تراجع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 27-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تكشف الفرق بين البدعة والسنة الحسنة

تفسير حلم النجاة من الموت وعلاقته بالعمر الطويل والتخلص من أزمة كبيرة

أدعية قضاء الحاجة وفك الكربات

المزيد
الجريدة الرسمية