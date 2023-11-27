مراجعة 216 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة في 5 مراكز بالبحيرة

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعًا لمراجعة أعمال اللجنة رقم 22 لسنة 2018 المشكلة للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لتوفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة

وجاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور المستشار مفوض الدولة - والمهندس مدحت الشرمة مدير عام إدارة حماية أملاك الدولة ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجنة والجهات الشريكة.



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وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، حيث قامت اللجنة بمراجعة 216 طلب تقنين بمراكز (وادى النطرون، ايتاى البارود، حوش عيسى وشبراخيت وأبو المطامير )، وقد تم الموافقة علي الطلبات المطابقة للقانون وجارى استكمال باقي الإجراءات للتقنين وارجاء بعض الطلبات لمزيد من الفحص والدراسة من قبل اللجنة المختصة.

وخلال الاجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.