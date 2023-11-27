الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رياضة

ريال مدريد يقترب من تجديد عقد كارلو أنشيلوتي

كارلو أنشيلوتي، فيتو
كارلو أنشيلوتي، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن مفاجأة كبرى تتعلق بمصير الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد.

وينتهي تعاقد أنشيلوتي في سانتياجو برنابيو، بانقضاء الموسم الجاري، وسط أنباء قوية تفيد باقترابه من تولي تدريب منتخب البرازيل.

لكن بحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن أنشيلوتي قريب من تجديد عقده مع ريال مدريد.

وأكدت أن النادي يستعد لوضع اللمسات الأخيرة على التجديد قبل نهاية 2023.

وأضاف التقرير، أنه على الرغم من انتظار البرازيل نهاية الموسم لإسناد مهمة المدير الفني لأنشيلوتي، إلا أن المدرب الإيطالي يعطي الأولوية لريال مدريد.

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وأشار إلى أنه في حالة اتفاق ريال مدريد مع أنشيلوتي، سيكون العقد الجديد حتى 2026.

ريال مدريد يفوز على قادش بثلاثية 

حقق ريال مدريد الفوز بثلاثة أهداف دون رد على فريق قادش في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة عشرة من الليجا على ملعب فريق قادش.

سجل النجم البرازيلي رودريجو جويس هدفين والإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الثالث لفريق ريال مدريد في شباك قادش.

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