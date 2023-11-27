محتوى إباحي مع كروان الشرق وتسهيل الدعارة.. التحريات تكشف تفاصيل جديدة في حياة إنجي حمادة.. تمتلك 15 سيارة فارهة لنقل الساقطات

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مذيعة مغمورة في إحدى القنوات الفضائية، وذلك بسبب انتشار فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي في وضع مخل مع تيك توكر يدعى كروان مشاكل.

فيلا وأسطول سيارات

وكشفت التحريات، أن المتهمة تمتلك فيلا بمنتجع النخيل في الإسكندرية، وأسطول من السيارات الفارهة «15 سيارة» تستخدمها في نقل النسوة الساقطات، وليس لها وسيلة تعايش مشروعة أو مصدر رزق ثابت سوى ما تتحصل عليه من أموال خلال عملها في الدعارة، وتقديم الساقطات للرجال راغبي المتعة الحرام خاصة من الدول العربية.

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وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة تمارس أعمال القوادة منذ أكثر من عشرين عامًا، وضبطت فى 5 قضايا تسهيل دعارة فى محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعلية والجيزة.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمة انتقلت منذ عام 2006 للإقامة بالقاهرة الجديدة، لممارسة نشاطها المشبوه، وأنها تمكنت خلال الفترة الماضية من تكوين ثروة طائلة، تمثلت فى شراء 5 شقق تمليك فارهة، وقطع أراضٍ سكنية وزراعية بطريق مصر الإسكندرية والإسماعلية الصحراوي، تمثلت في عشرات الأفدنة.

صحيفة الحالة الجنائية للمذيعة

من بين عشرات القضايا التي اتهمت فيها إنجي حمادة، والتي تدعى في الأساس سماح مصطفى عبد الفتاح حمد، كانت القضية رقم 2254 لسنة 2021 جنح الشروق القاهرة، عن جريمة سرقة مسكن، والقضية رقم 5491 لسنة 2016 جنح التجمع الأول، جريمة آداب عامة والتي حكم عليها بالحبس فيها لمدة سنة، والقضية رقم 693 لسنة 2016 جنح التجمع الأول عن جريمة المخدرات، والتي حكم عليها في بالحبس لمدة عامين، والقضية رقم 11414 سنة 2015 جنح بقسم العامرية بالإسكندرية آداب عامة، والقضية رقم 3290 لسنة 2015، جنح قسم شرطة السيدة، عن جريمة الاعتداء على موظف، والتي حكم عليها بالغرامة 200 جنيه عن التهمة الأولى، و100 جنيه عن التهمة الثانية، والقضة رقم 2336 لسنة 2007 جنح قسم شرطة ثان 6 أكتوبر عن جريمة مشاجرة وضرب، والقضية رقم 1590 لسنة 2004، الإسماعيلية آداب عامة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل جديدة في واقعة ضبط مذيعة ومغنية تدعى "إنجي حمادة"، حيث تبين أن المتهمة لم تكن المرة الأولى لضبطها.

وأضافت التحريات، ان المتهمة تدعي سماح مصطفى والشهيرة بـ إنجي حمادة بعد انتشار فيديوهات مخلة لها مع التيك توكر كروان مشاكل، لكن تم ضبطها في وقت سابق ولديها عدة قضايا ومسجلة في الآداب.

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وتابعت التحريات أن إنجي حمادة ولدت في 20 أغسطس 1985 وبدأ ظهورها وشهرتها في 2008 وقدمت برامج في قنوات، لكن كليب أنا زهقانة والتي صورته منذ عدة سنوات كانت من أسباب شهرتها، لكن مباحث الآداب ألقت القبض عليها بعدها بتهمة ارتكاب أعمال منافية للآداب.

السجل الجنائي للمتهمة

وقررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بمعاقبة المطربة إنجى بطلة كليب "أنا زهقانة"، وأخرى طليقة رجل أعمال شهير صاحب محلات ملابس، بالسجن لمدة عام.

في عام 2016، ألقت مباحث الآداب القبض على المطربة أنجي حمادة وبرفقتها طليقة رجل أعمال شهير في أحضان رجل أعمال آخر داخل إحدى الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة.

كشفت التحريات بعد القبض على أنجي حمادة في ذلك الوقت، أنها سبق وتم ضبطها في قضايا آداب، حيث قامت بغناء فيديو كليب “أنا زهقانة” وبعض الإعلانات التجارية والمشاهد التمثيلية، لتكون ستارا لأعمال الدعارة والقوادة وبصحبتها أخرى، وسبق ضبطها في قضايا آداب، حيث قاموا باستقطاب راغبي المتعة الحرام من الأثرياء واستخدام 5 شقق تملكها المتهمة الأولى في القاهرة الجديدة وكرا لنشاطهم.

وأوضحت التحريات في ذلك الوقت، أن المتهمة، بطلة كليب أنا زهقانة، تمتلك فيلا في منتجع النخيل بالإسكندرية، وأسطول من السيارات وصل عددها إلى 15 سيارة فارهة تستخدمها في نقل النسوة الساقطات، وأنها ليس لديها مصدر رزق سوى ما تتحصل عليه من أموال خلال تسهيل واستغلال النسوة الساقطات، وتقديمهن للرجال راغبي المتعة الحرام.



الكليب

الأمن يبحث عن كروان مشاكل

ويكثف الأمن جهوده لضبط البلوجر كروان مشاكل، وذلك نفاذا لقرار من النيابة بضبطه وإحضاره عقب تقديم عدة بلاغات للنائب العام ضده لنشره محتويات غير أخلاقية.

يذكر أن كروان مشاكل يواجه الاتهامات بعد انتشار فيديو فاضح له مع إنجي حمادة، وقيد التحقيقات فيه بتهمة التحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيًا وألفاظًا خادشة للحياء بعد نشر عدة مقاطع فيديوهات آخرها فيديو يحمل عنوان "كروان مشاكل وإنجي في الشقة".

وظهر كروان مشاكل في الحلقة الثانية من مسلسل "بطن الحوت" حيث كان يساعد أحد الأشخاص في بيع المخدرات.

مسلسل "بطن الحوت" مكون من 15 حلقة وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.

يذكر أن كروان مشاكل يواجه تهمة التحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بعد انتشار فيديو له مع إنجي حمادة.