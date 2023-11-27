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محافظات

وكيل تعليم دمياط يكرم الفائزين فى مسابقة اكتشف التاريخ

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بدمياط يكرم المتميزين

كرم اليوم علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطلاب والمشرفين الفائزين ضمن فعاليات مسابقة اكتشف التاريخ للعام الثانى على التوالى ضمن خطة أنشطة توجيه الدراسات الاجتماعية، بحضور السيد راجح موجه عام الدراسات الاجتماعية.

وأشاد وكيل الوزارة خلال استماعه لشرح الأبحاث الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى على مستوى المديرية، بالمشروعات البحثية التي تم تنفيذها بأيدي الطلبة والطالبات.

 وقام عبد الرؤوف بعدها بتكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الخمسة الأولى على مستوى المحافظة، وتصعيدها للمنافسة على مستوى الجمهورية، كما تم تكريم المعلمات والمعلمين المشرفين  والموجهين المدربين والمقيمين للأبحاث لتميزهم.

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وحصلت الطالبة سلمي محمد حراز من مدرسة رياض الصالحين بدمياط الجديدة علي المركز الأول عن بحث جسر الحضارة كوبري دمياط التاريخي تحت إشراف شيماء صلاح معروف معلمة المادة وإنجي عادل محمد موجة إدارة كفر البطيخ.

تكريم الطلبة والمعلمين المتميزين 

كما حصل الطالبان محمود ومصطفي مجدى الأكرادي من مدرسة دمياط الثانوية العسكرية على المركز الثاني عن بحث مدينة راس البر تحت إشراف منى حسين عز الدين معلمة المادة وأحمد محمد مسعد موجة إدارة دمياط.

وحصلت الطالبات ياسمين محمد أبو العطا وندى ضياء العبد ومسرة محمد سليمان وجنى هيثم شعبان، من مدرسة كفر سعد البلد على المركز الثالث عن بحث دوار العمدة  تحت إشراف ابتسام أبو الحسن بركة معلمة المادة ومنى عزمي أنيس أبو العز موجة إدارة كفر سعد.  

وحصلت الطالبة غزل أحمد الشامي من مدرسة جمال الدين شيحة بدمياط على المركز الرابع عن بحث صناعة الأويما تحت إشراف إيمان السيد الرهبيني معلمة المادة وسهير عبد المنعم العرابي موجة ادارة كفر سعد.  

كما حصل الطالبان رحيم وليد صبري سراج واياد هاني حمدي مصطفي من مدرسة كفر سعد الإعدادية علي المركز الخامس عن بحث الديوان تحت إشراف باسمة محي الدين موافي معلمة المادة وايمان محمد رزق موجه كفر سعد.   
                                    
وهنأ وكيل الوزارة كلا من التوجيه العام للدراسات الاجتماعية، ومديري عموم الإدارات الفائزة بهذا الفوز المتميز، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

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التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة منال عوض محافظ دمياط دمياط دمياط الجديدة رأس البر كفر سعد البلد كوبري دمياط محافظ دمياط وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

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