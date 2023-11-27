تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة تقليد العملات الأجنبية في 6 أكتوبر
قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتقليد العملات الأجنبية والوطنية، وترويجها بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقًا ومديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، أكدت قيام (شخصين – مقيمين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج العملات الأجنبية "المقلدة" بنطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر والتحصل على تلك العملات من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - مبلغ مالى "صحيح").. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع (أحد الأشخاص "له ملعومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية).
وتم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (جهاز "لاب توب" - طابعة ألوان - 3 ذاكرات تخزين "فلاشة" بها نماذج بالعملات المضبوطة - عملات أجنبية مطموسة تستخدم فى طباعة نماذج العملات عليها - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم ترويج العملات المقلدة.
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