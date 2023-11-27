الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى ندب لجنة تقصي حقائق لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي

مجلس الدولة،فيتو
مجلس الدولة،فيتو

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من محمود الحسيني دياب (محامي) و٨ آخرين، والتي يطالبون فيها بالحكم بندب لجنة خبراء تكون مهمتها توثيق الوقائع والأحداث وتقصي الحقائق التي ارتكبتها حكومة إسرائيل قبل المقدسات الإسلامية والمسيحية والمسجد الأقصى وتوثيق جرائم القتل والهدم وكافة الأعمال العدائية التي ارتكبتها خلال شهر رمضان المبارك الماضي والحرب الدائرة الآن والإبادة الجماعية لأهالي فلسطين.

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واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧/٤٧٣١٢ رئيس وزراء إسرائيل، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وسفير إسرائيل في مصر، وشيخ الأزهر الشريف بصفته.

وذكرت الدعوى أنه لا يخفى لأحد ما ارتكبته إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وخصوصا التعدي على المقدسات الدينية.

وتابعت الدعوى أن مصر حاضنة لجميع الأديان وبها شب كليم الله موسى وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء وولدها، وبعث الله سيدنا محمد للناس كافة.

وأوضحت الدعوى أن الأوضاع في فلسطين صعبة للغاية وأن أعداد الشهداء في زيادة كل يوم معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا على عدم وجود أقل متطلبات الحياة ومنع دخول المساعدات والمستشفيات المحاصرة والمرضى الذين يعانون الألم وينتظرون الموت المحقق كل يوم بسبب نفاد الوقود من المستشفيات. 

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