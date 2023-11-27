الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طرد السفير الإسرائيلي على خلفية أحداث فلسطين

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من فهمي أمین أحمد بهجت، المحامي، والتى يطالب فيها بصفه مستعجلة: وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الإقليم المصري نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.

 

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٨/٥٨٠٤، ضد كل من رئيس جمهورية مصر العربية بصفته، ورئيس الوزراء بصفته، ووزير الخارجية بصفته، ويعلنون جميعا بهيئة قضايا الدولة.

 

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القضية الفلسطينية 

وقال بهجت في دعواه إنه يدرك الدور الوطني للرئيس ومساندته للقضية الفلسطينية، لكنه يرى أن طرد السفير الإسرائيلي هو أقل رد على الجرائم  البشعة في حق أبناء غزة.. وناشد بهجت جموع المحامين للانضمام إلى دعواه التي رفعها بشكل مستعجل.

 

وتابعت الدعوى بأن الأوضاع في فلسطين صعبة للغاية، وأن أعداد الشهداء في زيادة كل يوم معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا على عدم وجود أقل متطلبات الحياة ومنع دخول المساعدات والمستشفيات المحاصرة والمرضى الذين يعانون الألم وينتظرون الموت المحقق كل يوم بسبب نفاذ الوقود من المستشفيات.
 

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مجلس الدولة السفير الإسرائيلي فلسطين 800 قرار لمجلس الامن بشان فلسطين

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