الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بقنا

حبس تشكيل عصابي بتهمة
حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بقنا

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين باستدراجهم بزعم بيع سيارة بسعر منخفض، وعند وصول الضحية يقومون بسرقة أمواله بالإكراه.

 

وكان مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا، قد تلقى بلاغا من سائق بتعرضه لواقعة نصب بدائرة المركز والاستيلاء منه على مبلغ مالي، حيث شاهد إعلان على إحدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن عرض بيع سيارة بسعر أقل من ثمنها وتواصل هاتفيًا مع أحد الأشخاص، والذي وجهه لآخر بدائرة المركز ولدى تقابله معه فوجئ بقيامه بالاستيلاء على المبلغ المالي ولاذ بالهرب.

Advertisements

 

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمان بدائرة المركز وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن (الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة - جزء من المبلغ المالي) وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مديرية أمن قنا مركز شرطة نقادة قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

تحرير 26 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 48 ساعة

أمن المنافذ يحرر 39 قضية متنوعة وينفذ 297 حكما قضائيا

ضبط 4 أطنان سكر وأرز محجوب عن الأسواق بالمعادى وباب الشعرية

ضبط 8 قضايا مخدرات وتنفيذ 831 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط

سقوط لص مساكن مدينة بدر فى قبضة مباحث القاهرة

الأمن العام يسقط 5 عناصر إجرامية لإدارة بؤر لتجار المخدرات

الداخلية تحتفى باليوم العالمى لحقوق الطفل 2023 (صور)

ضبط مالك مصنع لتصنيع الحلوى بدون ترخيص فى المرج

الأكثر قراءة

كيف سيتم صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية؟ شعبة المخابز تجيب (فيديو)

أخبار الحوادث اليوم.. إلزام حسن شاكوش بدفع 80 ألف جنيه.. وصحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة

فخري الفقي يكشف مفاجأة عن شكل تعويم الجنيه المنتظر

البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من مستقبل غزة بعد انتهاء اتفاق الهدنة

فيديوهات خادشة على هاتفين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على إنجي حمادة

تفاصيل غضب أحمد مجدي من معتمد جمال بسبب تجاهل آرائه الفنية

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

فخري الفقي يكشف السعر العادل للدولار

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد تسلمه سيارة وشقة بتوجيهات السيسي.. عرفة: أمي دعتلي يوقفلي ولاد الحلال فقابلت الريس

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة في أول ظهور بعد طلاقها من أحمد فهمي

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

منبه وقفل من الذهب الخالص، نرصد أغرب معروضات "نيبو" في يومه الثاني (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 27-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

المزيد

انفوجراف

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

11 حديثا نبويا صحيحا تبين فضائل كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"

الجامع الأزهر: الغضب مفتاح الفتن والآثام ويزيد من التفرُّق والانقسام بين الناس

أدعية الغنى من الفقر كما وردت عن النبي

المزيد
الجريدة الرسمية