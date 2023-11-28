الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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سياسة

عبد السند يمامة: هذا ما أفعله في ملف سد النهضة حال فوزي بانتخابات الرئاسة

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، فيتو

حزب الوفد، قال المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد إن ملف سد النهضة من الملفات التى سأتولاها إذا فزت بمنصب رئاسة الجمهورية.

وأضاف المرشح الرئاسي في تصريح خاص لـ"فيتو": سيكون هناك تحرك دبلوماسي، نظرًا لكونها مشكلة دولية تحتاج إلى اتباع قواعد والالتزام باتفاقيات، بشكل عام، أترك الأمر إلى حينه.

 

الانتخابات الرئاسية المقبلة

انتخابات الرئاسة، وفي وقت سابق كشف المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن القرار الأول له حال فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية قائلًا: “إذا قدر لي وفزت برئاسة الجمهورية، فهناك تعديلات تشريعية ودستورية سأتقدم بها وفقًا للإجراءات التي ينص عليها الدستور".

 

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انتخابات رئاسة الجمهورية

وأضاف يمامة: من حق رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء تعديلات دستورية وفقًا لنص المادة ١٧٥ والمادة ١٨٣، وعلى رأس أولوياتي في هذا الملف الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية والمحافظات والمراكز، خاصة أن هذا الملف تعطل تماما من الناحية الواقعية والحقيقية.

وأشار إلى أن هناك نصوصًا خاصة بمدة الرئاسة وفق تعديلات الدستور التي جرت عام 2019، وتتطلب إعادة النظر فيها.

واستعرض الدكتور عبد السند يمامة برنامجه الانتخابي والذي يشمل خطة لإنقاذ مصر، بحسب قوله، على أن يتم تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع.

وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج لا يحمل أي انتقادات لأشخاص، إذ إن الجميع مصريون ويجتهدون لما فيه الخير للبلاد والعباد.

انتخابات الرئاسة، واستهل الدكتور عبد السند يمامة عرض برنامجه الانتخابي بالحديث عن محور التعليم، وخطته للنهوض بالعملية التعليمية، قائلًا: لا توجد حياة بدون تعليم، وهنا نتذكر ما قاله الدكتور طه حسين: «إن التعليم الأساسي ركن أساسي للحياة الاجتماعية الصحيحة».

وأوضح رئيس الوفد أن النسبة الحالية للموازنة العامة للتعليم قليلة جدًا مقارنة بالنسبة التى كان يتم تحديدها فى حكومات الوفد والتى وصلت إلى أكثر من 20% من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن تراجع التعليم فى الوقت الحالى يعود لعدة أسباب.

وقال: يجب أن نستلهم التجربة الأمريكية التي اعتمدت على تشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلات التعليم آنذاك ونجحت هذه التجربة، لذلك يجب تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح التعليم إصلاحا كليًا بداية من المعلم وحتى الطالب، ووضع خطة سياسية ثابتة لا تتغير بتغير الوزير.

 

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