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سياسة

حملة السيسي الانتخابية تكشف تفاصيل مؤتمرات المصريين بالخارج لدعم المرشح الرئاسي

دعم المصريين بالخارج
دعم المصريين بالخارج للسيسي في الانتخابات،فيتو

 أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن عددا من الجاليات المصرية بالخارج، نظمت مؤتمرات داعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي على مدار الأيام الماضية، والتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

 ونظمت الجالية المصرية في دولة النمسا مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لإعلان دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وتوعية المصريين بالخارج بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.
- كما نظمت الجالية المصرية في ميلانو إيطاليا مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لإعلان دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

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كما عقدت الجالية المصرية بروما في إيطاليا مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لإعلان دعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

ونظم المصريين بالخارج في دولة هولندا مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024. 

كما عقدت الجالية المصرية في عمان ندوة توعوية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، ودعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي.

وعقدت الجالية المصرية في نيويورك اجتماعًا تجهيزيًا استعدادًا للمؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتعليق اللافتات والصور.

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