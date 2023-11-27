جيش الاحتلال يزعم استشهاد 5 من قادة التخطيط لهجوم 7 أكتوبر

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن جيش الاحتلال قتل 5 من القيادات الرئيسية لحماس الذين خططوا لهجوم 7 أكتوبر.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مسار العمل من أجل الإفراج عن الرهائن مستمر.

العمليات العسكرية في غزة

وأكد دانيال هجاري اليوم الاثنين، أن العمليات العسكرية في غزة ستعود بعد انتهاء الإفراج عن المحتجزين.

وأضاف هجاري: “مستعدون لتمديد الهدنة يوما إضافيا مقابل الإفراج عن 10 محتجزين”.

184 إسرائيليا وأجنبيا لا يزالون محتجزين لدى حماس

وتابع أن 184 إسرائيليا وأجنبيا لا يزالون محتجزين لدى حماس، مؤكدا أن الاحتلال سيواصل الضغط على حماس لإطلاق سراح جميع المحتجزين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن 226 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة يوم أمس.

Advertisements

المخططون لهجوم 7 أكتوبر

وعلى الجانب الأخر جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين مطالبته سكان قطاع غزة "بالانتقال من الشمال نحو الجنوب حيث تتوفر المساعدات الإنسانية، باعتبار أن شمال القطاع منطقة حرب خطيرة".

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو عبر منصة "إكس" طالب خلاله السكان بالانتقال نحو جنوب وادي غزة، وقال: "لا تحاولوا الانتقال إلى شمال القطاع، يمكن التنقل فقط إلى جنوب وادي غزة وممنوع الدخول إلى البحر أو الاقتراب لمسافة كيلومتر من الحدود مع إسرائيل".

إسرائيل تفرج عن 39 امرأة وطفلا

وشدد على أن الحرب لم تنته وأن الهدنة مؤقتة، وأن عليهم الانصياع للتعليمات حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى أن جنوب القطاع منطقة آمنة وملائمة للعيش، كما تدخل إليها المساعدات الإنسانية.

وسلمت "حماس" في اليوم الأول من الهدنة السلطات الإسرائيلية 13 رهينة من النساء والأطفال، و10 مواطنين من تايلندا وفلبينيا واحدا، وأفرجت إسرائيل بدورها عن 39 امرأة وطفلا من سجونها.