الفرنسي ليتيكسييه حكما لمباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الاثنين، عن حكم مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام نابولي الإيطالي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه نابولي الإيطالي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو، في العاشرة مساء من يوم الأربعاء المقبل.

حكم مباراة ريال مدريد ضد نابولي

وأعلن “يويفا” عبر حسابه الرسمي للاتحاد الأوروبي عن تعيين الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه حكمًا لمباراة ريال مدريد ضد نابولي المقرر لها فى العاشرة مساء الأربعاء المقبل.

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وتعتبر هذه المباراة الثانية التي يقود فيها الحكم الفرنسي مباراة لفريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث يعد اللقاء الأول من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد تشيلسي.

ويعتلي ريال مدريد ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا وذلك برصيد 12 نقطة جمعها من العلامة الكاملة والفوز في 4 مباريات وتسجيل 9 أهداف وتلقي 3.

ريال مدريد يفوز على قادش بثلاثية

حقق ريال مدريد الفوز بثلاثة أهداف دون رد على فريق قادش في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة عشرة من الليجا على ملعب فريق قادش.

سجل النجم البرازيلي رودريجو جويس هدفين والإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الثالث لفريق ريال مدريد في شباك قادش.