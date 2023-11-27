شحاتة لـ العمال: أنتم جنود الإنتاج وسواعد الدولة في بناء الجمهورية الجديدة

تفقد وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اليوم الإثنين - خلال جولته في محافظة بني سويف- مُجمع " إنجل بيست" الصيني للصناعات التكنولوجية الحيوية، المختص بإنتاج الخميرة، بمدينة بني سويف.

كما تجول الوزير أقسام المشروع، واستمع من ليشا خون مدير عام المصنع، وعمرو فؤاد المدير التنفيذي،الى شرح حول المجمع، وأجرى، حوارًا مع العاملين، للاطمئنان على أوضاعهم، وحرص على الاستماع إلى آرائهم حول مختلف ظروف وبيئة العمل، والخدمات المتوافرة لهم،وحثهم على المزيد من العمل،موضحًا أن الدولة حريصة على تعزيز علاقات العمل،بين "طرفي الإنتاج" وترسيخ ثقافة "الحقوق والواجبات".

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وزارة العمل،فيتو

وقال لهم:"أنتم جنود الإنتاج وسواعد الدولة في بناء الجمهورية الجديدة"،مؤكدًا أيضًا على المناخ الإستثماري الأمن الذي تتمتع به الدولة المصرية.

وفي الجولة تمت الإشارة إلى أن مُجمع انجل بيست الصيني للصناعات التكنولوجية الحيوية،مختص بإنتاج الخميرة، بمدينة بني سويف،حيث أنه وفي عام 2023 أعلنت "شركة أنجل ييست إيجيبت"،عن توسعات جديدة في مراسم حفل افتتاح مشروع توسعات مصنعها باستثمارات صينية،بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة.

وتبلغ مساحة المُجمع بعد التوسعات الجديدة حوالي 123.7 ألف متر مربع، ويعمل في إنتاج وتصدير مستلزمات المخابز، وتمتلك الشركة العديد من الفروع في عددٍ من الدول..وتدعم الحكومة المصرية هذه الشركة الصينية ليس فقط لأنها خلقت ما يقرب من 1000 فرصة عمل، ولكن لكونها صديقة للبيئة أيضًا كما تصل القُدرة الإنتاجية السنوية في المصنع المصري إلى 60.000 طن..

وزارة العمل،فيتو

ويشار هنا إلى أن الشركة الأم،هي شركة صينية تأسست عام 1986 في الصين وهي متخصصة في صناعة الخميرة ومشتقاتها وتصدر منتجاتها إلى 170 دولة، وافتتحت مصنعهاف في مصر في 2019، وبدأ خط استخلاص الخميرة في مصر بالإنتاج، وفي 2021 تم إنشاء قسم الإنزيمات الخاص بمصنع الخميرة ومصنعًا لإنتاج مستلزمات المخابز لتصبح مركزًا للتصدير إلى أفريقيا..وتمتلك شركة أنجل ييست إيجيبت للتكنولوجيا الحيوية هذا المٌجمع بمحافظة بني سويف، ويتم تصدير 95% من منتجاته للخارج..وتمتلك الشركة الأم الصينية أيضا نحو 14 مصنعًا في الصين ومصنعًا في روسيا، وتصدر «إنجل ييست إيجيبت» لنحو 50 دولة في إفريقيا...وتوفر الشركة أكثر من 1000 فرصة عمل،في مصر،ويضم أحدث مصانعها لمستلزمات المخابز 10 خطوط انتاج على مساحة 50 ألف متر باستثمارات 50 مليون دولار، ومصنعًا لإنتاج الخميرة ومستخلصات الخميرة باستثمارات 250 مليون دولار،ليصل الإجمالي إلى 300 مليون دولار.

وبدأ وزير العمل حسن شحاتة،اليوم الإثنين،جولة ميدانية في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة بني سويف،إستقبله خلالها المحافظ محمد هاني غنيم،وأحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف.. الجولة بدأت بلقاء مع المحافظ للتباحث بشأن ملفات مشتركة،خاصة تلك المُرتبطة بالتعاون بين أجهزة المحافظة ومديرية العمل هناك..