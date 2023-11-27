وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يفتتح مركز الموهوبين بحوش عيسى
أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم، ومحافظة البحيرة لرعاية وتنمية ودعم أبنائنا الموهوبين من أبناء وطلاب البحيرة في كافة المجالات، والعمل على صقل قدرات الطلاب ومواهبهم ورعايتهم وإعداد جيل واع مستنير، وهو الأمر الذي أسفر عن حصد تعليم البحيرة للعديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال قيامه بافتتاح مركز الموهوبين والتعلم الذكي بمدرسة زنقير الابتدائية بحوش عيسى، يرافقه عمر لبيب – رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، وذلك بحضور النائب علاء قريطم وناجي بريك مدير إدارة حوش عيسي التعليمية، ورحاب عبد الوهاب مدير إدارة الموهوبين بالمديرية.
وعقب الافتتاح أكد وكيل الوزارة على أهمية صقل وتنمية كافة الجوانب لدى أبنائنا الطلاب، وهو الأمر الذى تسعى إليه المديرية من خلال التوسع في افتتاح المزيد من المراكز بمختلف الإدارات التعليمية.
كما تابع الحضور مجموعة من العروض الفنية والغنائية لعدد من الطلاب والتلاميذ الموهوبين من أبناء حوش عيسى عكست مستوى الموهبة والتدريب المبذول معهم، والتى نالت إشادة جميع الحضور.
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