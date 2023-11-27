وضع حواجز خرسانية على كورنيش المكس لمواجهة الأمواج (صور)

قامت هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي غرب الإسكندرية، بالمرور الميداني بقطاعات الحي المختلفة لمتابعة تمركزات السيارات بالنقاط الحرجة التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار الناتجة عن باقي نوة المكنسة التي تضرب المدينة منذ أمس.

كما تابعت رئيس حي العجمي أعمال وضع حواجز خرسانية بكورنيش المكس لحجز ما خروج الأمواج علي الطريق كما تم رفع المخلفات بالتعاون مع شركة نهضة مصر وكسح تجمعات بسيطة لمياه الأمطار بسيارات شركة الصرف الصحي.

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جاء ذلك في وجود سكرتير عام الحى وامدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير عمليات شركة الصرف الصحي.

وفي ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الأمطار التي تشهدها المحافظة.

وكانت قد أعلنت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ لمواجهة باقي نوة المكنسة، وقام حي العجمي بنشر الميدانيين بمصاحبة الحملة الميكانيكية بكامل طاقتها بالتعاون مع شركة الصرف الصحي للتعامل الفورى مع أى تجمع لمياه الأمطار بنطاق الحي، ومتابعة تمركز السيارات بالنقاط الحرجة ومتابعة تطهير خطوط ومطابق الصرف وشنايش تصريف مياه.

وجري تمركز سيارتين وبدالة بكورنيش الدخيله، سيارة السيول آخر البيطاش، وسيارتان بميدان الشركات وادى القمر، تمركز سيارة صرف صحي أمام مساكن طلعت مصطفى إسكندرية مطروح الجانب القبلي

وجري إعادة تطهير شنايش شارع الهانوفيل الرئيسي بعمال منطقة العجمي للصرف الصحي وتم التنسيق مع مسؤول شركة نهضة مصر لرفع نواتج التطهير وتطهير الشنايش بطريق إسكندرية مطروح ميدان ك ٢١ قبلى حتى محطة صرف صحي ص١ بواسطة عمال منطقة العجمي للصرف الصحي.

▪تطهير الشنايش بشارع الهانوفيل الرئيسى شرق وغرب من قبل عمال منطقة العجمي للصرف الصحي وتم التنسيق مع شركة نهضة مصر لرفع ناتج التطهير.

▪إعادة تطهير وتسليك شنايش ومطابق الصرف الصحي بشارع البيطاش الرئيسي من شارع الحنفية حتي ميدان البيطاش.

وأكدت هدي ابوكليلة رئيس حى العجمى إستمرار حالة الطوارئ والانتشار الميداني حتى إستقرار الأحوال الجوية.